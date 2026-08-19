5 недоліків мобільних кондиціонерів: чому не варто витрачати на них гроші (фото)

Видання slashgear.com назвало п'ять недоліків портативних кондиціонерів — від експлуатаційних витрат і рівня шуму до ефективності та зовнішнього вигляду.

Продажі портативних кондиціонерів демонструють значне зростання. Ці пристрої не потребують дорогого монтажу, вони мобільні та універсальні, можуть стати чудовим рішенням для кімнат чи інших приміщень. Однак ідеальним рішенням їх назвати не можна: безумовно, вони корисні в певних ситуаціях, але мають свої недоліки, пише slashgear.com.

Високі експлуатаційні витрати

Хоча мобільні кондиціонери зручні у використанні, їхня експлуатація може бути дорогою. У порівнянні з іншими системами кондиціонування ці пристрої набагато менш ефективні. І хоча виробники можуть вдосконалювати конструкцію для підвищення ефективності, вони стикаються з непереборною перешкодою — законами фізики.

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Кондиціонеру потрібно докласти більше зусиль, щоб охолодити нагріте приміщення до потрібної температури. У випадку з мобільним кондиціонером тепло, що виділяється самим приладом, залишається в тому ж приміщенні. Іншими словами, частина енергії витрачається на компенсацію тепла, яке виділяє сам прилад. Аналогічна ситуація складається і з вентиляційним шлангом.

Якщо ж звернутися до фізики, то на енергоефективність впливає й явище, яке називається "негативним тиском". Це відбувається тому, що пристрій забирає повітря з приміщення, яке охолоджується. У результаті тиск у кімнаті стає нижчим за атмосферний (виникає негативний тиск). Природа не терпить порожнечі, і через перепад тисків гаряче повітря з сусідніх приміщень або з вулиці спрямовується всередину, намагаючись вирівняти тиск.

У підсумку мобільні кондиціонери можуть споживати приблизно вдвічі більше енергії, ніж інші моделі. Правильне розміщення допомагає підвищити ефективність роботи пристроїв; встановлення мобільного кондиціонера в невідповідному місці — одна з найпоширеніших проблем під час їх експлуатації.

Мобільний кондиціонер EcoAir Apollo Фото: EcoAir

Низька ефективність охолодження

Високі рахунки за електроенергію можна було б пробачити, якби в приміщенні було достатньо прохолодно, щоб забути про сильну спеку на вулиці. Однак так буває не завжди. Зазвичай такі пристрої непогано справляються з охолодженням невеликих кімнат, але охолодити за їх допомогою кілька приміщень або велику площу не вийде.

Звісно, усі мобільні кондиціонери різні, і більш потужні або досконалі моделі, безперечно, краще справляються з цим завданням. Наприклад, мобільний кондиціонер потужністю 7000 BTU здатний ефективно охолодити приміщення площею близько 150 квадратних футів (прибл. 14 кв. м), тоді як модель на 14 000 BTU підійде для кімнат площею до 450 квадратних футів (прибл. 42 кв. м). Однак важливо враховувати, як саме визначаються ці показники та як вони співвідносяться з характеристиками кондиціонерів інших типів.

Стандарти холодопродуктивності застосовуються неоднаково: до мобільних кондиціонерів висуваються менш суворі вимоги під час тестування. Отже, пряме порівняння показників BTU у кондиціонерів різних типів не дає повної картини. Якщо порівняти мобільний кондиціонер потужністю 10 000 BTU з віконною моделлю аналогічної потужності, то віконний кондиціонер забезпечить ефективніше охолодження за ті самі гроші.

Портативний кондиціонер Whynter ARC-1230WN Фото: Whynter

Шум під час роботи

Розміщення охолоджувального обладнання безпосередньо в приміщенні, яке воно має охолоджувати, негативно позначається на енергоефективності. Але це також не сприяє акустичному комфорту. Навіть якщо такі пристрої справляються з охолодженням кімнати, вони можуть працювати напрочуд гучно для повсякденного використання. На відміну від віконних або спліт-систем, які виводять більшу частину механічного шуму назовні, у портативних моделях компресор, вентилятор і повітроводи знаходяться всередині, тому кондиціонер дуже шумить.

Втім, будь-які кондиціонери створюють шум у тій чи іншій мірі. Хоча рівень шуму залежить від бренду та конкретних умов експлуатації, існують загальні орієнтовні показники. За даними Міжнародного дня обізнаності про шум (INAD), кондиціонери створюють шум у діапазоні від 50 до 75 дБА — приблизно стільки ж, скільки пральна машина. У INAD також зазначають, що тривалий вплив шуму з рівнем вище 70 дБА може призвести до пошкодження слуху. Для оцінки рівня звуку організація використовує шкалу дБА, оскільки вона враховує особливості людського сприйняття звуку.

Ці показники стосуються кондиціонерів загалом; загальновизнано, що портативні моделі часто працюють голосніше за інші.

Кондиціонер Black & Decker Smart Фото: cnn.com

Відведення конденсату

Кондиціонери не просто охолоджують повітря — вони також працюють як осушувачі. Навіть у режимі охолодження будь-які кондиціонери, що використовують холодоагент, неминуче знижують вологість повітря. Звісно, воду, що накопичилася, потрібно кудись відводити, тому з багатьох портативних кондиціонерів доводиться регулярно зливати конденсат. Це може здатися дрібницею, але це ще один домашній обов’язок, про який легко забути. Крім того, багато моделей оснащені системою автоматичного вимкнення, яка зупиняє роботу пристрою у разі накопичення надмірної кількості води.

Хоча багато сучасних мобільних кондиціонерів оснащені системою автоматичного випаровування конденсату, за певних умов їх все ж може знадобитися періодично зливати вручну. Наприклад, модель Domanki потужністю 14 000 BTU має "розумну" систему випаровування вологи, проте й їй може знадобитися регулярне зливання води — у деяких випадках навіть кожні 8 годин.

Зрештою, найкращі моделі мобільних кондиціонерів оснащені функціями, що мінімізують необхідність ручного видалення конденсату. У зв’язку з цим важливо також дотримуватися графіка очищення фільтрів. Варто зазначити, що догляд за фільтрами необхідний не тільки для мобільних кондиціонерів: це стандартна процедура обслуговування кліматичної техніки будь-якого типу, яку слід виконувати регулярно.

Мобільний кондиціонер без повітропроводу в приміщенні Фото: Timberk

Зовнішній вигляд та мобільність

Мобільні кондиціонери, безперечно, простіші у підготовці до роботи, ніж стаціонарні системи, проте їхнє встановлення все ж вимагає певних зусиль. Будь-якому портативному кондиціонеру, що працює на холодоагенті, необхідний повітропровід для відведення гарячого повітря; це означає, що від пристрою до вікна (або іншого отвору для виведення) потрібно прокласти широкий гнучкий шланг. Тут ми підходимо до питання про мобільність таких пристроїв: все залежить від того, що саме ви вкладаєте в це поняття. Після підключення шланга кондиціонер фактично виявляється "прив’язаним" до вікна, і для його переміщення в іншу кімнату доведеться повторювати весь процес установки заново. Це прийнятно, якщо потрібно охолоджувати лише одне приміщення, але набагато менш зручно, якщо ви планували щовечора переносити пристрій із вітальні до спальні.

Ще один недолік повітропроводу полягає в тому, що він заважає гармонійно вписати мобільний кондиціонер в інтер’єр кімнати. Крім того, хоча самі пристрої не відрізняються великими розмірами, вони досить важкі й займають цінний простір на підлозі. Їх не можна просто сховати в кут, оскільки між корпусом кондиціонера та стіною необхідно дотримуватися мінімально допустимої відстані. У підсумку в кімнаті опиняється великий побутовий прилад, від якого до вікна тягнеться шланг повітропроводу, а по підлозі — мережевий кабель. Ми з’ясували, що портативні кондиціонери мають свої недоліки, проте за певних умов вони все ж можуть стати ефективним способом охолодження приміщення, що не вимагає дорогого монтажу.

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