Xiaomi Pad 9 Pro Max с новым чипом испытали на производительность: что показали тесты

Компания Xiaomi недавно подтвердила, что Pad 9 Pro Max станет первым планшетом, в котором будет использоваться собственный процессор XRING O3.

Теперь Xiaomi Pad 9 Pro Max появился в базе данных Geekbench, что дает представление о его производительности. На это обратил внимание портал Gizmochina.

Планшет, замеченный на Geekbench, работает на базе XRING O3. Конфигурация процессора соответствует ранее обнародованным данным Xiaomi. Это подтверждает, что речь идет именно о Pad 9 Pro Max.

Чип имеет 10 ядер, разделенных на три уровня: два ядра C1-Ultra с тактовой частотой 4,36 ГГц, четыре ядра C1-Premium с частотой 3,69 ГГц и четыре ядра C1-Pro с частотой 3,15 ГГц. Также имеется графический процессор Mali G2 Ultra NX MC16 с 16 ядрами

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Xiaomi Pad 9 Pro Max набрал более 3400 баллов в одноядерном тесте и более 13 200 баллов в многоядерном тесте. Примечательно, что в многоядерном тесте планшет показал результат ниже заявленных компанией Xiaomi 15 000 баллов. Однако до официального выпуска производительность может измениться благодаря оптимизации и настройкам.

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Ожидается, что Xiaomi Pad 9 Pro Max будет оснащен 13,3-дюймовым дисплеем, аккумулятором емкостью более 10 000 мАч и поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. Остальные характеристики пока не разглашаются и будут раскрыты во время официальной презентации в начале сентября 2026 года.

Напомним, ранее компания Xiaomi выпустила бюджетный планшет Poco Pad C1.

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