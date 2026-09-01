Вийшов недорогий планшет Acer A512 з батареєю 8000 мАг: ціна та параметри новинки

Компанія Acer випустила бюджетний 12-дюймовий планшет A512, оснащений великим акумулятором.

Судячи з характеристик, Acer A512 позиціонується як базовий планшет для читання або перегляду відео. Новинка вже з’явилась на китайському сайті JD, повідомиляє Notebookcheck.

Acer A512 отримав 11,97-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2000 x 1200, частотою оновлення 60 Гц. Планшет працює на процесорі MediaTek MT6769 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті.

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Акумулятор Acer A512 має ємність 8000 мАг. Основна камера пропонує роздільну здатність 13 МП, тоді як спереду планшет оснащений фронтальною камерою на 6 МП. Товщина пристрою складає 7,9 мм, а вага — 557 г.

Наразі немає жодної інформації про міжнародний запуск Acer A512. В минулому Acer нерідко тестувала подібні пристрої спочатку в Китаї, тож згодом планшет A512 цілком може бути доступний у деяких регіонах.

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Ціна Acer A512 — 999 юанів (близько 6 610 грн).

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