Вышел планшет Huawei MatePad Pro 12 (2026): OLED-дисплей и батарея до 10 400 мАч (фото)

Компания Huawei представила на международном рынке планшет MatePad Pro 12 (2026), недавно анонсированный в Китае.

Мировая премьера Huawei MatePad Pro 12 (2026) состоялась 2 сентября на крупном мероприятии в Мюнхене. Характеристики новинки уже опубликованы на официальном сайте Huawei.

Новый Huawei MatePad Pro 12 получил 12-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3036 × 1952 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Также доступна версия с дисплеем PaperMatte с антибликовым покрытием. Планшет имеет толщину 4,7 мм и весит 454 г.

Huawei MatePad Pro 12 (2026) Фото: Huawei

Huawei MatePad Pro 12 оснащен процессором Kirin T93 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной памяти. Устройство поставляется с предустановленной операционной системой Huawei HarmonyOS 4.3.

Відео дня

Важно

3 мощных планшета, которые дешевле и лучше iPad Mini 2026: Xiaomi, Samsung, iPad 11 (фото)

В странах ЕС планшет продается с аккумулятором емкостью 9760 мАч, тогда как на других рынках доступна версия с аккумулятором емкостью 10 400 мАч. Независимо от емкости, все версии MatePad Pro 12 поддерживают проводную зарядку мощностью 66 Вт.

Huawei MatePad Pro 12 (2026) представлен в голубом и сером цветах. Huawei также предлагает два дополнительных аксессуара: стилус M-Pencil Pro и чехол Glide Keyboard. Цена планшета пока не разглашается.

Голубой Huawei MatePad Pro 12 (2026) Фото: Huawei Серый Huawei MatePad Pro 12 (2026) Фото: Huawei

Напомним, что компания Acer выпустила бюджетный 12-дюймовый планшет A512 с емким аккумулятором.

Фокус также сообщал, что Xiaomi Pad 9 Pro Max станет первым планшетом с флагманским чипом XRING O3.