Батарея на 12 700 мАг та потужний процесор: Lenovo випустила новий Android-планшет (фото)
Компанія Lenovo представила флагманський планшет Yoga Tab Plus Gen 2 з клавіатурою та стилусом у комплекті.
Після презентації на IFA 2026 Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 вже доступний у США та кількох європейських країнах. Характеристики новинки розкриті на офіційному сайті Lenovo.
Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 працює на процесорі Snapdragon 8 Elite у поєднанні з до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та 512 ГБ пам'яті. Пам'ять можна розширити за допомогою карти microSD об'ємом до 2 ТБ. Lenovo обіцяє сім оновлень ОС до Android 24 та сім років оновлень безпеки до 2033 року.
Планшет отримав 13-дюймовий LTPS-дисплей із роздільною здатністю 3840 x 2560 пікселів, співвідношенням сторін 3:2, частотою оновлення 144 Гц та підтримкою Dolby Vision. Він здатний досягати пікової яскравості 1100 ніт та охоплювати 100% колірної гами DCI-P3.
Акумулятор планшета може похвалитися ємністю 12 700 мАг та підтримкою зарядки потужністю 68 Вт. Також є шість динаміків Harman Kardon, основна камера на 13 МП, макрокамера на 2 МП та фронтальна камера на 8 МП.Важливо
У комплект Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 входить універсальна клавіатура, яка робить планшет схожим на ноутбук. Також доступний високоточний електронний стилус Tab Pen Pro 2 для написання нотаток або малювання.
Пристрій пропонує Wi-Fi 7 та Bluetooth 6.0, порт USB-C для зарядки та вихід DisplayPort. Для клавіатури використовується триточковий роз'єм pogo. Новинка має габарити 291,78 x 200,35 x 6,09 мм та важить близько 605 г.
- Ціна Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 — 999,99 доларів (близько 44 540 грн).
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