Батарея на 12 700 мАч и мощный процессор: Lenovo выпустила новый Android-планшет (фото)

Компания Lenovo представила флагманский планшет Yoga Tab Plus Gen 2 с клавиатурой и стилусом в комплекте.

После презентации на выставке IFA 2026 планшет Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 уже доступен в США и нескольких европейских странах. Характеристики новинки представлены на официальном сайте Lenovo.

Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 работает на процессоре Snapdragon 8 Elite в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ и встроенной памятью объемом 512 ГБ. Память можно расширить с помощью карты microSD объемом до 2 ТБ. Lenovo обещает семь обновлений ОС до Android 24 и семь лет обновлений безопасности до 2033 года.

Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 с клавиатурой Фото: Lenovo

Планшет оснащен 13-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением 3840 x 2560 пикселей, соотношением сторон 3:2, частотой обновления 144 Гц и поддержкой Dolby Vision. Он способен достигать пиковой яркости 1100 нит и охватывать 100 % цветовой гаммы DCI-P3.

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Камера Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 Фото: Скриншот

Аккумулятор планшета имеет емкость 12 700 мАч и поддерживает зарядку мощностью 68 Вт. Также есть шесть динамиков Harman Kardon, основная камера на 13 МП, макрокамера на 2 МП и фронтальная камера на 8 МП.

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В комплект Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 входит универсальная клавиатура, которая превращает планшет в ноутбук. Также доступен высокоточный электронный стилус Tab Pen Pro 2 для создания заметок или рисования.

Устройство поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, оснащено портом USB-C для зарядки и выходом DisplayPort. Для подключения клавиатуры используется тройной разъем pogo. Новинка имеет габариты 291,78 x 200,35 x 6,09 мм и весит около 605 г.

Цена Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 — 999,99 долларов (около 44 540 грн).

Lenovo Yoga Tab Plus 2-го поколения Фото: Lenovo

Напомним, что компания Acer выпустила бюджетный планшет A512, оснащенный емким аккумулятором.

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