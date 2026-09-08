Вышел Xiaomi Pad 9 Pro Max с батареей на 12 000 мАч: сколько стоит новинка (фото)

Компания Xiaomi официально анонсировала флагманский планшет Pad 9 Pro Max, работающий на новом процессоре Xiaomi Xring O3.

Портал GSMArena раскрыл основные характеристики и цены планшета Xiaomi Pad 9 Pro Max.

Xiaomi Pad 9 Pro Max оснащен чипом Xring O3 в сочетании с 8/12/16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ встроенной памяти. Планшет работает на операционной системе Xiaomi HyperOS 4, разработанной на базе Android 17.

Xiaomi Pad 9 Pro Max Фото: Xiaomi

Новинка оснащена 13,3-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 3408x2272, соотношением сторон 3:2, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Основная камера с оптической стабилизацией изображения имеет разрешение 50 МП, а спереди расположена фронтальная камера на 32 МП.

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Аккумулятор Xiaomi Pad 9 Pro Max имеет емкость 12 000 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт, обратную проводную зарядку мощностью 27 Вт и обратную зарядку через pogo pin мощностью 45 Вт.

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Xiaomi Pad 9 Pro Max оснащен восемью динамиками и шестью микрофонами. Планшет имеет габариты 296,2 x 203,08 x 5,67 мм и весит 645 г. Также доступна версия с матовым стеклом, вес которой составляет 653 г.

Xiaomi Pad 9 Pro Max Фото: Xiaomi Xiaomi Pad 9 Pro Max Фото: Xiaomi Xiaomi Pad 9 Pro Max Фото: Xiaomi

Цены на Xiaomi Pad 9 Pro Max:

8/256 ГБ — 715 долларов.

12/256 ГБ — 789 долларов.

16/256 ГБ — 864 доллара.

12/512 ГБ — 908 долларов.

16/512 ГБ — 983 доллара.

16/512 ГБ с матовым стеклом — 1027 долларов.

16 ГБ/1 ТБ с матовым стеклом — 1176 долларов.

Напомним, что компания Huawei представила на международном рынке планшет MatePad Pro 12 (2026).

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