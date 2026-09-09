Две камеры на 200 МП и компактный корпус: раскрыта дата выхода Honor Magic 9 (фото)
Компания Honor в скором времени представит серию флагманских смартфонов Magic 9, ориентированных на фотосъемку.
Серия Honor Magic 9 дебютирует в Китае 28 сентября 2026 года, а глобальный релиз ожидается чуть позже. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на официальное заявление компании.
Опубликованные тизеры демонстрируют Honor Magic 9 с двойной задней камерой, включающей основной сенсор на 200 МП 1/1,28 дюйма с диафрагмой f/1,57 и телеобъективом на 200 МП 1/1,4 дюйма с диафрагмой f/2,6.
На большом прямоугольном модуле задней камеры также можно заметить светодиодную вспышку и логотип ARRI. Кроме того, смартфон будет поддерживать новый телеконвертер на 500 мм в дополнение к уже имеющемуся телеконвертеру.Важно
Honor Magic 9 представлен в новом цвете Moss Green. Точное количество моделей, выпущенных в рамках этой линейки, пока не разглашается. По слухам, версии Magic 9 Pro и Pro Max станут первыми телефонами на Android с квадратным сенсором фронтальной камеры.
Напомним, что компания Oppo анонсировала новый бюджетный смартфон A7 Proс аккумулятором емкостью 8000 мАч.
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