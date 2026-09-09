Недорогой смартфон с батареей на 8000 мАч: Oppo A7 Pro официально представлен (фото)

Компания Oppo анонсировала новый бюджетный смартфон A7 Pro, который стал упрощенной версией ранее выпущенного A7 Pro Max.

Смартфон Oppo A7 Pro поступит в продажу в Китае 11 сентября. Точная дата глобального релиза компанией пока не объявлена. Цена и характеристики новинки уже опубликованы на официальном сайте Oppo.

Oppo A7 Pro оснащен 6,57-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 1080x2372, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит. Телефон имеет габариты 159,08 x 75,81 x 8,8 мм, весит 205 г и защищен от пыли и воды в соответствии со стандартами IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Oppo A7 Pro Фото: Oppo

Одним из преимуществ Oppo A7 Pro стал аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Батарея рассчитана на целых 2000 полных циклов зарядки, прежде чем ее емкость упадет ниже 80%.

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Oppo A7 Pro работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16 и оснащен процессором MediaTek Dimensity 6360 Max SoC в сочетании с 6/8 ГБ оперативной памятипамяти LPDDR4X и 256 ГБ памяти UFS 2.2.

Что касается камеры, смартфон получил 50-мегапиксельный основной сенсор с диафрагмой f/1.9 и 8-мегапиксельный фронтальный объектив с диафрагмой f/2.1. Устройство доступно в коричневом, розовом и голубом цветах.

Цена Oppo A7 Pro:

6 ГБ + 256 ГБ — 327 долларов (около 14 530 грн).

8 ГБ + 256 ГБ — 372 доллара (около 16 530 грн).

Напомним, что Poco готовится представить бюджетный смартфон C95 Pro с мощным аккумулятором и качественным дисплеем.

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