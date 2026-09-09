Недорогий смартфон з батареєю на 8000 мАг: Oppo A7 Pro офіційно представлений (фото)

Компанія Oppo анонсувала новий бюджетний смартфон A7 Pro, який став спрощеною версією раніше випущеного A7 Pro Max.

Смартфон Oppo A7 Pro надійде в продаж у Китаї 11 вересня. Точна дата глобального релізу компанією наразі не оголошена. Ціна та характеристики новинки вже розкриті на офіційному сайті Oppo.

Oppo A7 Pro отримав 6,57-дюймовий плоский OLED-екран з роздільною здатністю 1080x2372, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1400 ніт. Телефон має габарити 159,08 x 75,81 x 8,8 мм, важить 205 г та захищений від пилу та води за стандартами IP66, IP68, IP69 та IP69K.

Oppo A7 Pro Фото: Oppo

Однією з переваг Oppo A7 Pro став акумулятор ємністю 8000 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 45 Вт. Батарея розрахована на цілих 2000 повних циклів зарядки, перш ніж її ємність впаде нижче 80%.

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Oppo A7 Pro працює під управлінням ColorOS 16 на базі Android 16 та оснащений процесором MediaTek Dimensity 6360 Max SoC у поєднанні з 6/8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X та 256 ГБ пам'яті UFS 2.2.

Що стосується камери, смартфон отримав 50-мегапіксельний основний сенсор з діафрагмою f/1.9 та 8-мегапіксельний фронтальний об’єктив з діафрагмою f/2.1. Пристрій доступний у коричневому, рожевому та блакитному кольорах.

Ціна Oppo A7 Pro:

6 ГБ + 256 ГБ — 327 доларів (близько 14 530 грн).

8 ГБ + 256 ГБ — 372 долари (близько 16 530 грн).

Нагадаємо, Poco готується представити бюджетний смартфон C95 Pro з потужним акумулятором та якісним дисплеєм.

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