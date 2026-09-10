Батарея на 7100 мАч и хорошая камера: раскрыта дата выхода Nubia NaviX Ultra (фото)

Компания Nubia вскоре представит смартфон NaviX Ultra, который позиционируется как первая модель, оснащенная персональным ИИ-агентом.

Официальная презентация Nubia NaviX Ultra состоится 16 сентября 2026 года. Об этом бренд сообщил в своем блоге на Weibo.

Nubia NaviX Ultra создан совместными усилиями компаний ZTE и ByteDance. В основу работы искусственного интеллекта заложен виртуальный помощник Doubao Phone Assistant.

Nubia NavIX Ultra Фото: Nubia

"Он понимает, выполняет задачи, запоминает информацию и безопасен", — говорится в заявлении Nubia.

Характеристики Nubia NaviX Ultra

Nubia NavIX Ultra Фото: Nubia

По данным инсайдера, Nubia NaviX Ultra получит 6,78-дюймовый плоский дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Смартфон выйдет в синем, розовом, черном и белом цветах.

Nubia NaviX Ultra имеет горизонтальный модуль камеры на задней панели и круглое отверстие для фронтальной камеры вверху по центру экрана. Сбоку можно заметить оранжевую кнопку искусственного интеллекта.

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Телефон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen. Емкость аккумулятора составляет 7100 мАч, что является довольно солидным показателем для современного флагмана. Также сообщается, что новинка получила три 50-мегапиксельные задние камеры и 50-мегапиксельную фронтальную камеру.

Напомним, что будущий флагманский смартфон Xiaomi 18 Pro Max прошел тестирование на производительность.

Фокус также сообщал, что Honor вскоре выпустит серию флагманских смартфонов Magic 9 с мощными камерами.