Мощная камера и батарея на 11 000 мАч: новый флагман Android раскрыт до выхода (фото)

Компания Honor готовится представить серию премиальных смартфонов Magic 9. До недавнего времени считалось, что линейка будет включать только Magic 9 и Magic 9 Pro, однако новая утечка раскрыла информацию о модели Magic 9 Super Edition.

Ожидается, что смартфоны Honor Magic 9, Magic 9 Pro Max и Magic 9 Super Edition поступят в продажу 28 сентября 2026 года. Первые подробности о версии Super Edition раскрыл портал GSMArena со ссылкой на инсайдера.

Сообщается, что вся серия Honor Magic 9 будет иметь идентичный дизайн камеры, представленный на официальных рендерах, однако на камере Magic 9 Super Edition не будет логотипа ARRI. Смартфон получит основную заднюю камеру на 200 МП, а также дополнительные сенсоры на 12 МП и 50 МП.

Камера Honor Magic 9 Фото: Honor

Основным преимуществом Magic 9 Super Edition должен стать аккумулятор емкостью 11 000 мАч. Другие ожидаемые характеристики смартфона включают процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,8-дюймовый дисплей с частотой обновления 165 Гц, встроенный вентилятор охлаждения и корпус из стекловолокна.

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Для сравнения, базовая модель Honor Magic9, вероятно, будет оснащена 6,37-дюймовым дисплеем, аккумулятором емкостью 8000 мАч, две задние камеры по 200 МП, разработанные совместно с ARRI, и чип Snapdragon 8 Elite Gen 5.

В свою очередь, Honor Magic9 Pro Max может предложить 6,8-дюймовый дисплей, двойную основную камеру на 200 МП, фронтальную камеру с соотношением сторон 1:1 в сочетании с 3D ToF-камерой, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme и аккумулятор емкостью 8800 мАч.

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