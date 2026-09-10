Samsung Galaxy S26 FE против Google Pixel 11: стоит ли более дорогой смартфон своих денег (фото)

Samsung Galaxy S26 FE позиционируется как бюджетный флагман, тогда как Pixel 11 является базовой моделью премиальной линейки Google. Оба смартфона обладают солидными характеристиками, однако их сильные стороны несколько различаются.

Google Pixel 11 ориентирован на камеры и интеллектуальные функции, а Samsung Galaxy S26 FE может похвастаться мощным аппаратным обеспечением и отличным соотношением цены и качества. Чтобы определить лучший смартфон, эксперт портала Gizmochina сравнил эти две модели по ряду параметров.

Дизайн

Samsung Galaxy S26 FE Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy S26 FE получил переднюю и заднюю панели из стекла Gorilla Glass Victus+, а также алюминиевую рамку, что придает ему флагманский вид.

Google Pixel 11 также сочетает стеклянные панели с алюминиевой рамкой, но в нём используется более новое стекло Gorilla Glass Victus 2. Оба устройства защищены от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68.

Видео дня

Дисплей

Google Pixel 11 имеет OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и яркостью до 2000 нит HBM с более высоким пиковым показателем яркости.

В свою очередь, Samsung Galaxy S26 FE оснащен немного большим дисплеем Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и яркостью до 1900 нит.

Производительность

Google Pixel 11 Фото: 9to5Google

В Samsung Galaxy S26 FE используется процессор Samsung Exynos 2500, графический процессор Xclipse 950 и 8 ГБ оперативной памяти.

Google Pixel 11 работает на базе Tensor G6 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем UFS 4.x. Больший объем памяти делает его лучшим выбором для длительного использования.

Аккумулятор

Google Pixel 11 оснащен аккумулятором немного большей емкости 4985 мАч, поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт, магнитную беспроводную зарядку мощностью 25 Вт, Qi 2.2, обратную проводную зарядку и байпасную зарядку.

Аккумулятор Samsung Galaxy S26 FE имеет емкость 4900 мАч, однако превосходит конкурента благодаря проводной зарядке мощностью 45 Вт. Смартфон также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, совместимость со стандартом Qi2 и обратную беспроводную зарядку.

Камера

Samsung Galaxy S26 FE Фото: Samsung

Samsung Galaxy S26 FE использует 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Его 12-мегапиксельная фронтальная камера поддерживает видео 4K со скоростью до 60 кадров в секунду, а также гиро-EIS и HDR10+.

Важно

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Google Pixel 11 оснащен 48-мегапиксельной основной камерой, 10,8-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом, 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом с автофокусом, а также 10,5-мегапиксельной сверхширокоугольной фронтальной камерой с автофокусом и поддержкой 4K.

Вердикт

Samsung Galaxy S26 FE предлагает более быструю проводную зарядку, универсальное оборудование и полезные дополнительные функции по значительно более низкой цене, чем Google Pixel 11. В свою очередь, базовый флагман Google лучше подходит для покупателей, которым важна камера.

Цена Samsung Galaxy S26 FE — около 700 долларов.

Цена Google Pixel 11 — около 900 долларов.

Напомним, что Samsung Galaxy S26 FE теперь можно приобрести в официальном магазине бренда в Украине.

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