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Новый флагман Xiaomi 18 Pro Max уже близко: что показали тесты на производительность

Смартфон Xiaomi 17 Pro Max
Xiaomi 17 Pro Max (фото для иллюстрации) | Фото: Xiaomi

Будущий флагманский смартфон Xiaomi 18 Pro Max появился в Geekbench, что позволяет составить первое представление о его производительности.

В базе данных Geekbench смартфон Xiaomi 18 Pro Max фигурирует под названием M1544F. Об этом сообщил инсайдер Anvin в социальной сети X.

Xiaomi 18 Pro Max оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro с номером модели SM8975. Центральный процессор состоит из трех ядер с тактовой частотой 3,74 ГГц, трех ядер с частотой 4,03 ГГц и двух ядер с частотой 5,11 ГГц. Также упоминается графический процессор Adreno 850.

Результаты тестов Xiaomi 18 Pro Max
Результаты тестов Xiaomi 18 Pro Max
Результаты тестов Xiaomi 18 Pro Max
Результаты тестов Xiaomi 18 Pro Max

Смартфон набрал 3582 балла в одноядерном тесте и 12 247 баллов в многоядерном тесте в Geekbench 7. Утечка также указывает на то, что будущий флагман может предложить 12 ГБ оперативной памяти.

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Xiaomi 18 Pro Max работает на базе Android 17 с оболочкой HyperOS 4. Ранее смартфон также появлялся в тестах графического процессора Geekbench 7, где Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro набрал 26 210 баллов в тесте OpenCL. Тест Vulkan показал 29 934 балла.

Ожидается, что Xiaomi 18 Pro Max будет представлен в сентябре 2026 года.

Напомним, что Honor вскоре представит серию флагманских смартфонов Magic 9 с мощными камерами.

Фокус также сообщал, что в базе данных Geekbench уже появились результаты тестов процессора Samsung Galaxy S27.