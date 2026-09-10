Новый флагман Xiaomi 18 Pro Max уже близко: что показали тесты на производительность

Будущий флагманский смартфон Xiaomi 18 Pro Max появился в Geekbench, что позволяет составить первое представление о его производительности.

В базе данных Geekbench смартфон Xiaomi 18 Pro Max фигурирует под названием M1544F. Об этом сообщил инсайдер Anvin в социальной сети X.

Xiaomi 18 Pro Max оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro с номером модели SM8975. Центральный процессор состоит из трех ядер с тактовой частотой 3,74 ГГц, трех ядер с частотой 4,03 ГГц и двух ядер с частотой 5,11 ГГц. Также упоминается графический процессор Adreno 850.

Результаты тестов Xiaomi 18 Pro Max Результаты тестов Xiaomi 18 Pro Max

Смартфон набрал 3582 балла в одноядерном тесте и 12 247 баллов в многоядерном тесте в Geekbench 7. Утечка также указывает на то, что будущий флагман может предложить 12 ГБ оперативной памяти.

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Xiaomi 18 Pro Max работает на базе Android 17 с оболочкой HyperOS 4. Ранее смартфон также появлялся в тестах графического процессора Geekbench 7, где Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro набрал 26 210 баллов в тесте OpenCL. Тест Vulkan показал 29 934 балла.

Ожидается, что Xiaomi 18 Pro Max будет представлен в сентябре 2026 года.

Напомним, что Honor вскоре представит серию флагманских смартфонов Magic 9 с мощными камерами.

Фокус также сообщал, что в базе данных Geekbench уже появились результаты тестов процессора Samsung Galaxy S27.