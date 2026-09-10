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Діджитал

Новий флагман Xiaomi 18 Pro Max вже близько: що показали тести на продуктивність

Смартфон Xiaomi 17 Pro Max
Xiaomi 17 Pro Max (фото ілюстративне) | Фото: Xiaomi

Майбутній флагманський смартфон Xiaomi 18 Pro Max з'явився на Geekbench, що дає перше уявлення про його продуктивність.

У базі даних Geekbench смартфон Xiaomi 18 Pro Max фігурує під назвою M1544F. На це вказав інсайдер Anvin у соціальній мережі X.

Xiaomi 18 Pro Max оснащений чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro з номером моделі SM8975. Центральний процесор складається з трьох ядер з тактовою частотою 3,74 ГГц, трьох ядер з частотою 4,03 ГГц та двох ядер з частотою 5,11 ГГц. Також згадується графічний процесор Adreno 850.

Результати тестів Xiaomi 18 Pro Max
Результати тестів Xiaomi 18 Pro Max
Результати тестів Xiaomi 18 Pro Max
Результати тестів Xiaomi 18 Pro Max

Смартфон набрав 3582 бали в одноядерному тесті та 12 247 балів у багатоядерному тесті на Geekbench 7. Витік також вказує на те, що майбутній флагман може запропонувати 12 ГБ оперативної пам'яті.

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Xiaomi 18 Pro Max працює на базі Android 17 з оболонкою HyperOS 4. Раніше смартфон також з'являвся в тестах графічного процесора Geekbench 7, де Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro набрав 26 210 балів у тесті OpenCL. Тест Vulkan показав 29 934 бали.

Очікується, що Xiaomi 18 Pro Max буде представлений у вересні 2026 року.

Нагадаємо, Honor незабаром представить серію флагманських смартфонів Magic 9 з потужними камерами.

Фокус також повідомляв, що у базі даних Geekbench вже з’явились результати тестів процесора Samsung Galaxy S27.