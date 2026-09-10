Новий флагман Xiaomi 18 Pro Max вже близько: що показали тести на продуктивність

Майбутній флагманський смартфон Xiaomi 18 Pro Max з'явився на Geekbench, що дає перше уявлення про його продуктивність.

У базі даних Geekbench смартфон Xiaomi 18 Pro Max фігурує під назвою M1544F. На це вказав інсайдер Anvin у соціальній мережі X.

Xiaomi 18 Pro Max оснащений чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro з номером моделі SM8975. Центральний процесор складається з трьох ядер з тактовою частотою 3,74 ГГц, трьох ядер з частотою 4,03 ГГц та двох ядер з частотою 5,11 ГГц. Також згадується графічний процесор Adreno 850.

Результати тестів Xiaomi 18 Pro Max Результати тестів Xiaomi 18 Pro Max

Смартфон набрав 3582 бали в одноядерному тесті та 12 247 балів у багатоядерному тесті на Geekbench 7. Витік також вказує на те, що майбутній флагман може запропонувати 12 ГБ оперативної пам'яті.

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Xiaomi 18 Pro Max працює на базі Android 17 з оболонкою HyperOS 4. Раніше смартфон також з'являвся в тестах графічного процесора Geekbench 7, де Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro набрав 26 210 балів у тесті OpenCL. Тест Vulkan показав 29 934 бали.

Очікується, що Xiaomi 18 Pro Max буде представлений у вересні 2026 року.

Нагадаємо, Honor незабаром представить серію флагманських смартфонів Magic 9 з потужними камерами.

Фокус також повідомляв, що у базі даних Geekbench вже з’явились результати тестів процесора Samsung Galaxy S27.