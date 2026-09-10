Samsung Galaxy S26 FE проти Google Pixel 11: чи вартий дорожчий смартфон своїх грошей (фото)

Samsung Galaxy S26 FE позиціонується як бюджетний флагман, тоді як Pixel 11 є базовою моделлю преміальної лінійки Google. Обидва смартфони мають солідні характеристики, однак їхні сильні сторони дещо різняться.

Google Pixel 11 зосереджений на камерах та інтелектуальних функціях, а Samsung Galaxy S26 FE може похвалитися потужним апаратним забезпеченням та чудовим співвідношенням ціни та якості. Щоб визначити кращий смартфон, експерт порталу Gizmochina порівняв ці дві моделі за низкою параметрів.

Дизайн

Samsung Galaxy S26 FE Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy S26 FE отримав передню та задню панелі Gorilla Glass Victus+, а також алюмінієву рамку, що надає йому флагманського вигляду.

Google Pixel 11 теж поєднує скляні панелі з алюмінієвою рамкою, але використовує новіше скло Gorilla Glass Victus 2. Обидва пристрої захищені від пилу та води за стандартом IP68.

Видео дня

Дисплей

Google Pixel 11 оснащений OLED-дисплеєм 120 Гц з підтримкою HDR10+ та яскравістю до 2000 ніт HBM з вищим піковим показником яскравості.

Натомість Samsung Galaxy S26 FE має трохи більшу панель Dynamic AMOLED 2X з частотою оновлення 120 Гц, HDR10+ та яскравістю до 1900 ніт.

Продуктивність

Google Pixel 11 Фото: 9to5Google

Samsung Galaxy S26 FE використовує процесор Samsung Exynos 2500, графічний процесор Xclipse 950 та 8 ГБ оперативної пам'яті.

Google Pixel 11 працює на базі Tensor G6 у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та сховищем UFS 4.x. Більший обсяг пам'яті робить його кращим вибором для тривалого використання.

Акумулятор

Google Pixel 11 пропонує трохи більший акумулятор ємністю 4985 мАг, дротову зарядку потужністю 30 Вт, магнітну бездротову зарядку потужністю 25 Вт, Qi2.2, зворотну дротову зарядку та байпасну зарядку.

Батарея Samsung Galaxy S26 FE має ємність 4900 мАг, проте перевершує конкурента завдяки дротовій зарядці потужністю 45 Вт. Смартфон також пропонує бездротову зарядку потужністю 15 Вт, сумісність з Qi2 та зворотну бездротову зарядку.

Камера

Samsung Galaxy S26 FE Фото: Samsung

Samsung Galaxy S26 FE оснащений 50-мегапіксельною основною камерою з оптичною стабілізацією зображення, 8-мегапіксельним телеоб'єктивом з 3-кратним оптичним зумом та 12-мегапіксельним надширококутним об'єктивом. Його 12-мегапіксельна фронтальна камера підтримує відео 4K зі швидкістю до 60 кадрів в секунду, а також гіро-EIS та HDR10+.

Важливо

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Google Pixel 11 використовує 48-мегапіксельну основну камеру, 10,8-мегапіксельний телеоб'єктив з 5-кратним оптичним зумом, 13-мегапіксельний надширококутний об'єктив з автофокусом, а також 10,5-мегапіксельну надширококутну фронтальну камеру з автофокусом та підтримкою 4K.

Вердикт

Samsung Galaxy S26 FE пропонує швидшу дротову зарядку, універсальне обладнання та корисні додаткові функції за значно нижчою ціною, ніж Google Pixel 11. Натомість базовий флагман Google краще підходить для покупців, орієнтованих на камеру.

Ціна Samsung Galaxy S26 FE — близько 700 доларів.

Ціна Google Pixel 11 — близько 900 доларів.

Нагадаємо, Samsung Galaxy S26 FE тепер доступний для покупки в офіційному магазині бренду в Україні.

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