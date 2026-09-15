Флагман на Android с лучшим экраном и АКБ на 8400 мАч: раскрыта дата выхода новинки (фото)

Компания iQOO готовит новый флагманский смартфон с высококачественным дисплеем, обновленным модулем задней камеры и емким аккумулятором.

Смартфон iQOO 16 будет официально представлен 29 сентября 2026 года. Рендеры и некоторые ключевые характеристики флагмана опубликовал портал GSMArena со ссылкой на iQOO.

На фотографиях iQOO 16 представлен в темно-сером, белом и серебристо-сером цветах. Также можно заметить квадратный модуль камеры, состоящий из трех объективов.

iQOO 16 Фото: iQOO iQOO 16 Фото: iQOO iQOO 16 Фото: iQOO

Сообщается, что в iQOO 16 используется новейший дисплей Samsung M16 с частотой обновления 165 Гц и разрешением 2K.

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Что касается других характеристик iQOO 16, по слухам, он будет оснащен мощным аккумулятором емкостью 8400 мАч и процессором Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme. Также ожидается, что вместе с iQOO 16 компания выпустит новый iQOO Pad Ultra.

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Напомним, что Honor вскоре представит флагманский смартфон Magic 9 Super Edition с аккумулятором емкостью 11 000 мАч.

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