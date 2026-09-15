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Міцний та недорогий смартфон з батареєю на 8300 мАг: вийшов Honor Play 11 (фото)

Бюджетний смартфон Honor Play 11
Honor Play 11 | Фото: Honor

Компанія Honor офіційно представила бюджетний смартфон Play 11, який вирізняється автономністю за добре захищеним корпусом.

Honor Play 11 вже вийшов у Китаї, тоді як про глобальний реліз поки не повідомляється. Характеристики смартфона розкриті на офіційному сайті Honor.

Повідомляється, що Honor Play 11 оснащений 6,872-дюймовим РК-екраном з роздільною здатністю 720x1592, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1020 ніт. В основі новинки лежить процесор Snapdragon 4 Gen 4 у поєднанні з 6/8 ГБ оперативної пам’яті та 128/256 ГБ пам’яті.

Кольори Honor Play 11
Honor Play 11
Кольори Honor Play 11
Honor Play 11
Кольори Honor Play 11
Honor Play 11
Кольори Honor Play 11
Honor Play 11
Кольори Honor Play 11
Кольори Honor Play 11
Кольори Honor Play 11
Кольори Honor Play 11

Телефон отримав акумулятор ємністю 8300 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 45 Вт та зворотної дротової зарядки потужністю 7,5 Вт. Він має клас захисту від пилу та води IP68, IP69 та IP69K, а також був протестований на витримку падінь з висоти до 2,5 м.

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Honor Play 11 працює на базі Android 16 з оболонкою MagicOS 10. У кнопку живлення вбудований сканер відбитків пальців. Для фото та відео телефон використовує 50-мегапіксельну камеру з діафрагмою f/1.8 та 5-мегапіксельну фронтальну камеру.

Смартфон пропонується у кольорах Desert Gold, Midnight Black, Meteor Silver та Mist Purple.

Ціна Honor Play 11:

  • 6 ГБ + 128 ГБ — 223 долари.
  • 8 ГБ + 128 ГБ — 253 долари.
  • 8 ГБ + 256 ГБ — 297 доларів.

Нагадаємо, Honor готується представити серію преміальних смартфонів Magic 9.

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