Міцний та недорогий смартфон з батареєю на 8300 мАг: вийшов Honor Play 11 (фото)

Компанія Honor офіційно представила бюджетний смартфон Play 11, який вирізняється автономністю за добре захищеним корпусом.

Honor Play 11 вже вийшов у Китаї, тоді як про глобальний реліз поки не повідомляється. Характеристики смартфона розкриті на офіційному сайті Honor.

Повідомляється, що Honor Play 11 оснащений 6,872-дюймовим РК-екраном з роздільною здатністю 720x1592, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1020 ніт. В основі новинки лежить процесор Snapdragon 4 Gen 4 у поєднанні з 6/8 ГБ оперативної пам’яті та 128/256 ГБ пам’яті.

Honor Play 11 Honor Play 11 Honor Play 11 Honor Play 11

Телефон отримав акумулятор ємністю 8300 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 45 Вт та зворотної дротової зарядки потужністю 7,5 Вт. Він має клас захисту від пилу та води IP68, IP69 та IP69K, а також був протестований на витримку падінь з висоти до 2,5 м.

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Honor Play 11 працює на базі Android 16 з оболонкою MagicOS 10. У кнопку живлення вбудований сканер відбитків пальців. Для фото та відео телефон використовує 50-мегапіксельну камеру з діафрагмою f/1.8 та 5-мегапіксельну фронтальну камеру.

Смартфон пропонується у кольорах Desert Gold, Midnight Black, Meteor Silver та Mist Purple.

Ціна Honor Play 11:

6 ГБ + 128 ГБ — 223 долари.

8 ГБ + 128 ГБ — 253 долари.

8 ГБ + 256 ГБ — 297 доларів.

Нагадаємо, Honor готується представити серію преміальних смартфонів Magic 9.

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