Надежный и недорогой смартфон с батареей на 8300 мАч: вышел Honor Play 11 (фото)

Компания Honor официально представила бюджетный смартфон Play 11, который отличается автономностью и прочным корпусом.

Honor Play 11 уже вышел в Китае, тогда как о глобальном выпуске пока не сообщается. Характеристики смартфона раскрыты на официальном сайте Honor.

Сообщается, что Honor Play 11 оснащен 6,872-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 720x1592, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1020 нит. В основе новинки лежит процессор Snapdragon 4 Gen 4 в сочетании с 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти.

Honor Play 11 Honor Play 11 Honor Play 11 Honor Play 11

Телефон получил аккумулятор емкостью 8300 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и обратной проводной зарядки мощностью 7,5 Вт. Он имеет класс защиты от пыли и воды IP68, IP69 и IP69K, а также прошел испытания на устойчивость к падениям с высоты до 2,5 м.

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Honor Play 11 работает на базе Android 16 с оболочкой MagicOS 10. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев. Для фото и видео телефон использует 50-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/1.8 и 5-мегапиксельную фронтальную камеру.

Смартфон доступен в цветах Desert Gold, Midnight Black, Meteor Silver и Mist Purple.

Цена Honor Play 11:

6 ГБ + 128 ГБ — 223 доллара.

8 ГБ + 128 ГБ — 253 доллара.

8 ГБ + 256 ГБ — 297 долларов.

Напомним, что Honor готовится представить серию премиальных смартфонов Magic 9.

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