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Надежный и недорогой смартфон с батареей на 8300 мАч: вышел Honor Play 11 (фото)

Бюджетный смартфон Honor Play 11
Honor Play 11 | Фото: Honor

Компания Honor официально представила бюджетный смартфон Play 11, который отличается автономностью и прочным корпусом.

Honor Play 11 уже вышел в Китае, тогда как о глобальном выпуске пока не сообщается. Характеристики смартфона раскрыты на официальном сайте Honor.

Сообщается, что Honor Play 11 оснащен 6,872-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 720x1592, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1020 нит. В основе новинки лежит процессор Snapdragon 4 Gen 4 в сочетании с 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти.

Honor Play 11
Honor Play 11
Honor Play 11
Honor Play 11
Honor Play 11
Honor Play 11
Honor Play 11
Honor Play 11
Honor Play 11
Honor Play 11
Honor Play 11
Honor Play 11

Телефон получил аккумулятор емкостью 8300 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и обратной проводной зарядки мощностью 7,5 Вт. Он имеет класс защиты от пыли и воды IP68, IP69 и IP69K, а также прошел испытания на устойчивость к падениям с высоты до 2,5 м.

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Honor Play 11 работает на базе Android 16 с оболочкой MagicOS 10. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев. Для фото и видео телефон использует 50-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/1.8 и 5-мегапиксельную фронтальную камеру.

Смартфон доступен в цветах Desert Gold, Midnight Black, Meteor Silver и Mist Purple.

Цена Honor Play 11:

  • 6 ГБ + 128 ГБ — 223 доллара.
  • 8 ГБ + 128 ГБ — 253 доллара.
  • 8 ГБ + 256 ГБ — 297 долларов.

Напомним, что Honor готовится представить серию премиальных смартфонов Magic 9.

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