Новый Android-флагман уже близко: камера 200 МП, батарея на 9000 мАч и плавный экран

Компания OnePlus вскоре выпустит флагманский смартфон, который будет отличаться высококачественным дисплеем и быстрой зарядкой.

Смартфон OnePlus 16 будет официально представлен в ближайшее время. Об этом компания OnePlus сообщила в Weibo.

OnePlus подтвердила, что OnePlus 16 будет работать под управлением ColorOS 17 на базе Android 17. Флагман будет поддерживать частоту обновления экрана 165 Гц, что станет одним из самых высоких показателей на рынке мобильных устройств.

Известный инсайдер Anvin также отметил, что OnePlus 16 уже прошел сертификацию 3C в Китае, что указывает на приближение официального анонса. Эта утечка свидетельствует о том, что смартфон будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт.

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Что касается остальных характеристик, OnePlus 16 может получить 200-мегапиксельную основную заднюю камеру, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, аккумулятор емкостью 9000 мАч, стереодинамики, вибромотор по оси X и защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.

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Цена и точная дата выхода OnePlus 16 пока не разглашаются.

Напомним, что iQOO готовит новый флагман с высококачественным дисплеем, обновленным модулем задней камеры и емким аккумулятором.

Фокус также сообщал, что Honor официально представила бюджетный смартфон Play 11 с аккумулятором емкостью 8300 мАч.