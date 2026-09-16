Более дешевый смартфон с функциями флагмана: эксперт посоветовал альтернативу Samsung (фото)

Новый смартфон Poco F9 Ultra может составить конкуренцию флагманам Samsung и Google по производительности, качеству дисплея и емкости аккумулятора, но при этом стоит значительно дешевле.

Официальная цена базовой версии Poco F9 Ultra составляет 799 долларов (около 35 640 грн), что является редкостью для смартфона с 12 ГБ оперативной памяти. Впечатлениями от тестирования новинки поделился эксперт портала TechRadar Генри Баррелл.

Дизайн

Poco F9 Ultra Фото: TechRadar

Тестовая модель Poco F9 Ultra в цвете Dark Cherry получила матовую поверхность, устойчивую к отпечаткам пальцев. Несмотря на немалые габариты, смартфон удобно лежит в руке благодаря слегка изогнутым алюминиевым боковым рамкам и задней панели из прочного композитного материала Glass Fibre.

В целом дизайн Poco F9 Ultra довольно консервативный. На задней панели расположен прямоугольный модуль камеры с четырьмя круглыми вырезами, а на правой стороне видны кнопки регулировки громкости и питания. Также имеется порт USB-C и решетки динамиков сверху и снизу.

Видео дня

Дисплей

Poco F9 Ultra Фото: TechRadar

Poco F9 Ultra оснащен большим 6,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1200 x 2608. Производитель обещает яркость до 10 000 нит, однако стоит учитывать, что речь идет об 1% площади дисплея. В большинстве случаев смартфон будет выдавать 4500 нит, что также является довольно солидным показателем.

Баррелл отметил, что дисплей очень хорошо читается даже при ярком солнечном свете. Кроме того, Poco предлагает детальный контроль над настройками дисплея и цвета, что свидетельствует об игровой ориентации телефона.

Экран поддерживает частоту обновления 185 Гц. По словам эксперта, это самый высокий показатель, который ему приходилось встречать на смартфоне. Большинство современных OLED-дисплеев достигают 120 Гц с переменной частотой, а некоторые игровые телефоны имеют 144 Гц или 165 Гц. На

Камеры

Poco F9 Ultra Фото: TechRadar

Poco F9 Ultra оснащен тройной основной камерой с главным объективом на 200 МП. По умолчанию смартфон делает снимки с разрешением 12,5 МП, хотя можно переключаться между режимами 50 МП и 200 МП.

Тесты показали, что камера Poco F9 Ultra обеспечивает превосходную цветопередачу без дополнительных настроек. Эксперт отметил художественное, кинематографическое качество, от которого многие телефоны в 2026 году отказались в пользу более четкого и контрастного изображения.

Фото на Poco F9 Ultra Фото: TechRadar Фото на Poco F9 Ultra Фото: TechRadar Фото на Poco F9 Ultra Фото: TechRadar Фото на Poco F9 Ultra Фото: TechRadar Фото на Poco F9 Ultra Фото: TechRadar Фото на Poco F9 Ultra Фото: TechRadar

Автор также высоко оценил объектив с 5-кратным оптическим зумом, отметив, что флагман Samsung Galaxy S26 получил лишь 3-кратный оптический объектив. В то же время 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив оказался самым слабым из трех камер, однако это не редкость для смартфонов с тройной камерой.

Основная камера может снимать видео в разрешении до 4K со скоростью 60 кадров в секунду или даже в разрешении 8K со скоростью 30 кадров в секунду. Также есть возможность снимать в формате RAW для тех, кто хочет позже отредактировать снимки на компьютере.

Производительность

Poco F9 Ultra Фото: TechRadar

Poco F9 Ultra работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, что делает его самым производительным смартфоном Poco на сегодняшний день. Что касается встроенной памяти, доступны конфигурации объёмом 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Баррелл отметил стабильную производительность Poco F9 Ultra даже при значительных нагрузках, таких как игра в Genshin Impact с максимальными настройками. Для сравнения: Pixel 11 Pro XL даже не может загрузить эту игру.

Эксперт также отметил, что смартфоны конкурентов могут зависать примерно через полчаса игры в Call of Duty: Mobile, тогда как Poco F9 Ultra ни разу не перегрелся во время тестирования, вероятно, благодаря встроенной системе охлаждения.

Программное обеспечение

Poco F9 Ultra Фото: TechRadar

Poco F9 Ultra поставляется с операционной системой HyperOS 3 от Xiaomi на базе Android 16. Смартфон получит четыре обновления Android и шесть лет обновлений безопасности.

Эксперт отметил, что HyperOS меняет внешний вид интерфейса Android, делая его более похожим на iOS. Недостатком является ряд предустановленных приложений, таких как AliExpress, Amazon Music или TikTok, но все их можно удалить.

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Новинка поддерживает множество функций искусственного интеллекта (ИИ). В настройках есть целый раздел под названием Xiaomi HyperAI, который перенаправляет к встроенной платформе Gemini от Google, а также к собственным фирменным ИИ-инструментам Xiaomi.

В целом программное обеспечение работает очень отзывчиво и плавно. По словам Баррелла, в этом плане нет никакой разницы между Poco F9 Ultra и другими более дорогими флагманскими смартфонами на базе Android. Телефон Poco даже кажется немного быстрее, чем Samsung S26, но это может быть связано с более медленной анимацией Samsung по умолчанию.

Аккумулятор

Poco F9 Ultra Фото: TechRadar

Poco F9 Ultra оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 8050 мАч, который обеспечивает стабильную работу от аккумулятора в течение двух дней. При стандартном использовании смартфон может проработать даже до утра третьего дня.

Аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт. В ходе тестов телефон зарядился до 100 % за 95 минут и до 27 % за 15 минут. Также доступна беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Более того, смартфон можно использовать в качестве powerbank благодаря обратной зарядке мощностью 27 Вт и обратной беспроводной зарядке мощностью 22,5 Вт.

Напомним, что iQOO в скором времени выпустит новый флагманский смартфон с высококачественным дисплеем, обновленным модулем задней камеры и ёмким аккумулятором.

Фокус также сообщал, что компания Honor официально представила бюджетный смартфон Play 11 с мощной батареей и хорошо защищенным корпусом.