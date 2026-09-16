Дешевший смартфон з функціями флагмана: експерт порадив альтернативу Samsung (фото)

Новий смартфон Poco F9 Ultra може конкурувати з флагманами Samsung та Google за продуктивністю, якістю дисплея та потужністю акумулятора, але коштує значно дешевше.

Офіційна ціна базового Poco F9 Ultra становить 799 доларів (близько 35 640 грн), що є рідкістю для смартфона з 12 ГБ оперативної пам'яті. Враженнями від тестування новинки поділився експерт порталу TechRadar Генрі Баррелл.

Дизайн

Poco F9 Ultra Фото: TechRadar

Тестова модель Poco F9 Ultra у кольорі Dark Cherry отримала матову поверхню, стійку до відбитків пальців. Попри немаленькі габарити, смартфон зручно лежить в руці завдяки злегка вигнутим алюмінієвим боковим рамкам і задній панелі з міцного композитного матеріалу Glass Fibre.

Загалом дизайн Poco F9 Ultra досить консервативний. На задній панелі розташований прямокутний модуль камери з чотирма круглими вирізами, а на правому боці видніються кнопки регулювання гучності та живлення. Також є порт USB-C та решітки динаміків зверху та знизу.

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Дисплей

Poco F9 Ultra Фото: TechRadar

Poco F9 Ultra оснащений великим 6,9-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 1200 x 2608. Виробник обіцяє до 10 000 ніт яскравості, однак варто враховувати, що йдеться про 1% площі дисплея. У більшості сценаріїв смартфон видаватиме 4500 ніт, що також доволі солідний показник.

Баррелл зазначив, що дисплей дуже легко читається навіть при яскравому сонячному світлі. Окрім того, Poco пропонує чудовий детальний контроль над налаштуваннями дисплея та кольору, що свідчить про ігрову спрямованість телефону.

Екран підтримує частоту оновлення 185 Гц. За словами експерта, це найвищий показник, який йому доводилось зустрічати на смартфоні. Більшість сучасних OLED- дисплеїв досягають 120 Гц зі змінною частотою, а деякі ігрові телефони мають 144 Гц або 165 Гц. На

Камери

Poco F9 Ultra Фото: TechRadar

Poco F9 Ultra використовує потрійну основну камеру на чолі з об'єктивом на 200 МП. За замовчування смартфон робить фото з роздільною здатністю 12,5 МП, хоча можна перемикатися між режимами 50 МП та 200 МП.

Тести показали, що камера Poco F9 Ultra забезпечує чудові кольори без додаткових налаштувань. Експерт відзначив художню, кінематографічну якість, від якої багато телефонів у 2026 році відмовилися на користь чіткішого та контрастнішого вигляду.

Фото на Poco F9 Ultra Фото: TechRadar Фото на Poco F9 Ultra Фото: TechRadar Фото на Poco F9 Ultra Фото: TechRadar Фото на Poco F9 Ultra Фото: TechRadar Фото на Poco F9 Ultra Фото: TechRadar Фото на Poco F9 Ultra Фото: TechRadar

Автор також похвалив об'єктив із 5-кратним оптичним зумом, зазначивши, що флагман Samsung Galaxy S26 отримав лише 3-кратний оптичний об'єктив. Водночас 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив виявився найслабшим з трьох камер, проте це не рідкість на смартфонах з потрійною камерою.

Основна камера може записувати відео до 4K зі швидкістю 60 кадрів/с або навіть 8K зі швидкістю 30 кадрів/с. Також є можливість знімати у форматі RAW для тих, хто хоче редагувати зображення пізніше на комп’ютері.

Продуктивність

Poco F9 Ultra Фото: TechRadar

Poco F9 Ultra працює на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєданнні з 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам'яті, що робить його найпродуктивнішим смартфоном Poco на сьогоднішній день. Що стосується внутрішньої пам’яті, доступні конфігурації на 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ.

Баррелл похвалив стабільну продуктивність Poco F9 Ultra навіть під час серйозних навантажень, як от гра в Genshin Impact з максимальними налаштуваннями. Для порівняння, Pixel 11 Pro XL навіть не може завантажити гру.

Експерт також наголосив, що смартфони конкурентів можуть зависати приблизно через півгодини гри Call of Duty: Mobile, тоді як Poco F9 Ultra жодного разу не перегрівся під час тестування, ймовірно, завдяки вбудованій системі охолодження.

Програмне забезпечення

Poco F9 Ultra Фото: TechRadar

Poco F9 Ultra постачається з операційною системою HyperOS 3 від Xiaomi на базі Android 16. Смартфон отримає чотири оновлення Android та шість років оновлень безпеки.

Експерт зауважив, що HyperOS змінює вигляд інтерфейсу Android, роблячи його більш схожим на iOS. Недоліком є низка попередньо встановлених програм, як от AliExpress, Amazon Music чи TikTok, але їх усі можна видалити.

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Новинка підтримує багато функцій штучного інтелекту (ШІ). У налаштуваннях є цілий розділ під назвою Xiaomi HyperAI, який перенаправляє до вбудованої платформи Gemini від Google, а також до власних фірмових ШІ-інструментів Xiaomi.

Загалом програмне забезпечення дуже чуйне та плавне. Зв словами Баррелла, у цьому плані немає жодної різниці між Poco F9 Ultra та іншими дорожчими флагманськими смартфонами на базі Android. Телефон Poco навіть відчувається дещо швидшим за Samsung S26, але це може бути пов'язано з повільнішою анімацією Samsung за замовчуванням.

Акумулятор

Poco F9 Ultra Фото: TechRadar

Poco F9 Ultra оснащений кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 8050 мАг, який забезпечує стабільні два дні роботи від акумулятора. При стандартному користуванні смартфон навіть може протриматися до ранку третього дня.

Батарея підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт. В ході тестів телефон зарядився на 100% за 95 хвилин та до 27% за 15 хвилин. Також доступна бездротова зарядка потужністю 50 Вт. Ба більше, смартфон можна використовувати як повербанк завдяки зворотній зарядці потужністю 27 Вт та зворотній бездротовій зарядці потужністю 22,5 Вт.

Нагадаємо, iQOO незабаром випустить новий флагманський смартфон з високоякісним дисплеєм, оновленим модулем задньої камери та містким акумулятором.

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