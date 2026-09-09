OnePlus 16 отримає найбільший акумулятор в історії бренду: що відомо (фото)

Смартфон OnePlus 16 буде оснащений акумулятором ємністю 9000 мА·год. Це рекордний показник для флагманських моделей компанії. Як цього вдалося досягти?

Пристрій також отримає процесор наступного покоління та дисплей із підвищеною плавністю, пише Gizmochina.

Інсайдер Digital Chat Station повідомляє, що в новому OnePlus 16 буде застосовано акумуляторну технологію з підвищеною енергетичною щільністю від OPPO, що підтримує низьковольтний розряд. Раніше подібні акумулятори встановлювали лише в смартфони середнього класу, такі як OnePlus Turbo 6 або OnePlus Nord 6. Акумулятор OnePlus 16 також підтримуватиме дротову зарядку потужністю 100 Вт і бездротову — 50 Вт. Це гідні показники, які дозволять швидко поповнювати заряд.

Раніше акумулятор із подібною ємністю було встановлено в OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Смартфон буде побудований на базі майбутнього топового чіпа Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6. Частота оновлення екрану становитиме 165 Гц у системі та програмах, а в іграх, що підтримують цю функцію, дисплей теоретично зможе розганятися до 185 Гц. Корпус телефону захищений від води та пилу за стандартами IP68 та IP69. У дисплей вбудовано ультразвуковий сканер відбитків пальців. Також OnePlus 16, як повідомляється, матиме стереодинаміки, вібромотор по осі X та прошивку ColorOS 17 на базі Android 17.

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Задня камера нової моделі включає основний 200-мегапіксельний сенсор, перископічний модуль на 50 Мп із 3-кратним оптичним зумом та ультраширококутну камеру на 50 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 50 Мп і підтримує автофокус. Презентація OnePlus 16 у Китаї запланована на початок жовтня, а глобальний реліз, найімовірніше, відбудеться ближче до 2027 року.

Раніше повідомлялося про 5 смартфонів, які за потужністю перевершують Pixel 11. Компанія Google нещодавно випустила Pixel 11, оснащений чіпсетом Tensor і дорожчий за свого попередника, проте існують й інші Android-смартфони, які перевершують його за продуктивністю.