Не только iPhone 18: названы лучшие смартфоны 2026 года на любой вкус (фото)

В 2026 году флагманы Apple, Samsung, Google и OnePlus порадовали первоклассными характеристиками, тогда как компания Nothing представила один из лучших бюджетных смартфонов.

Для тех, кто собирается приобрести смартфон 2026 года выпуска, эксперты портала подобрали лучшие варианты в различных категориях.

Лучший смартфон в целом

iPhone 18 Pro Фото: Foundry

Недавно представленные iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max возглавили список лучших смартфонов 2026 года благодаря невероятно быстрому чипу A20 Pro, инновационной основной камере со сменной диафрагмой для настоящей оптической глубины резкости и более умным функциям Siri.

Эксперты также отметили увеличенное время автономной работы и элементы управления Pro Controls от Apple, которые в сочетании с объективом со сменной диафрагмой открывают новые возможности для создателей контента.

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Лучший смартфон на Android

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com

Samsung Galaxy S26 Ultra предлагает идеальное сочетание качественных камер, высокопроизводительного оборудования, длительного времени автономной работы и функций, связанных с искусственным интеллектом и программным обеспечением.

Особенностью Samsung Galaxy S26 Ultra стал дисплей с функцией конфиденциальности, защищающий от посторонних глаз. Кроме того, смартфон может похвастаться усовершенствованной версией функции Circle to Search, поддержкой стилуса S Pen и универсальной основной камерой.

Лучший смартфон с ИИ

Google Pixel 11 Pro XL Фото: Google

Смартфоны Google славятся одними из лучших функций искусственного интеллекта, а новейший флагман Pixel 11 Pro XL не стал исключением. Чипсет Tensor G6 ориентирован на ИИ, поэтому смартфон обладает всеми возможными преимуществами Gemini для ОС Android и рядом эксклюзивных функций.

Среди новых ИИ-функций Google Pixel 11 Pro XL — инструмент голосового ввода текста Rambler, функция камеры Magic Capture, которая одновременно снимает фото и видео, а также Live Translate для просмотра видео на иностранных языках в режиме реального времени.

Лучший складной смартфон

Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: theverge.com

Samsung Galaxy Z Fold 8 выделяется среди своих предшественников широким дисплеем, который по соотношению сторон напоминает iPhone Duo. Его 7,6-дюймовый внутренний дисплей предназначен для многозадачности, удобного просмотра видео и мобильных игр.

Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 позволяет одновременно запускать три приложения. Также стоит отметить, что толщина корпуса Galaxy Z Fold 8 составляет всего 4,5 мм, а вес — около 200 г.

Лучший смартфон с мощным аккумулятором

OnePlus 15 Фото: Wired

Компания OnePlus одной из первых начала использовать кремний-углеродную технологию, позволяющую сохранять больше энергии без увеличения объема аккумулятора. Благодаря этому флагман OnePlus 15 может похвастаться батареей емкостью 7300 мАч в относительно тонком корпусе.

В ходе тестов OnePlus 15 продержался 25 часов 13 минут непрерывного просмотра веб-страниц через соединение 5G. Смартфон также поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Это позволяет восстановить 45% заряда аккумулятора за 15 минут и 81% за полчаса.

Лучший бюджетный смартфон

Nothing Phone 4a Pro Фото: gsmarena.com

В 2026 году Nothing Phone 4a Pro неоднократно возглавлял рейтинги смартфонов с лучшим соотношением цены и функционала. Несмотря на доступную стоимость, он может соперничать с флагманами по ряду параметров.

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Nothing Phone 4a Pro отличается хорошими камерами, премиальным дизайном, длительным временем автономной работы, рядом интересных функций искусственного интеллекта и одним из самых ярких дисплеев на рынке. Кроме того, настраиваемый матричный светодиодный дисплей Glyph Matrix придает смартфону футуристичный вид.

Напомним, что Xiaomi вскоре представит новый флагманский смартфон Xiaomi 18 Pro.

Фокус также сообщал, что OnePlus 16 будет оснащен камерой на 200 МП и аккумулятором на 9000 мАч.