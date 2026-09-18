Сравнение камер Android-флагманов: Samsung Galaxy Z Fold 8 против Huawei Pura X M (фото)

Складные смартфоны Huawei Pura X M и Samsung Galaxy Z Fold 8 оснащены мощными камерными системами, однако тестирование показало, что они используют несколько разные подходы.

Samsung Galaxy Z Fold 8 оснащен хорошо сбалансированной системой камер с мощным сверхширокоугольным объективом и расширенными возможностями видеосъемки, тогда как Huawei Pura X M предлагает переменную диафрагму, перископический телеобъектив и дополнительные датчики цвета. Более подробно камеры этих двух смартфонов сравнил эксперт портала Notebookcheck.

Основная камера

Фото на Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: notebookcheck.com Фото на Huawei Pura X M Фото: notebookcheck.com

И Huawei Pura X M, и Samsung Galaxy Z Fold 8 делают качественные фотографии с помощью основных сенсоров, но заметна разница в резкости и цветопередаче. Huawei обеспечивает более широкий динамический диапазон и более теплые цвета, тогда как у Samsung более резкое повышение резкости.

Видео дня

Фото, сделанное на Samsung Galaxy Z Fold 8 ночью Фото: notebookcheck.com Фото, сделанное на Huawei Pura X M ночью Фото: notebookcheck.com

В условиях слабого освещения Huawei Pura X M имеет преимущество благодаря более светочувствительному датчику и переменной диафрагме.

Ультраширокоугольные объективы

Фото, снятое на сверхширокоугольный объектив Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: notebookcheck.com Фото, снятое на сверхширокоугольный объектив Huawei Фото: notebookcheck.com

Фотографии, сделанные сверхширокоугольными объективами Samsung Galaxy Z Fold 8 и Huawei Pura X M, находятся примерно на одном уровне, отличаясь лишь цветовым профилем.

Huawei станет лучшим выбором для тех, кто предпочитает более яркие цвета и более широкий динамический диапазон, однако придётся пожертвовать некоторыми деталями. Зато Samsung порадовал большей детализацией в периферийных областях, но композиция фото выглядит немного более плоской.

Масштабирование

Фото на Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: notebookcheck.com Фото на Huawei Pura X M Фото: notebookcheck.com

Huawei Pura X M имеет преимущество благодаря 3,5-кратному оптическому зуму. Samsung полностью отказалась от оптического зума, поэтому Galaxy Z Fold 8 увеличивает фокусное расстояние до 230 мм с помощью цифрового зума. В смартфоне Huawei зум достигает 2400 мм.

Вердикт

Смартфон Huawei Pura X M предлагает больше возможностей для фотографирования, но уступает Samsung Galaxy Z Fold 8 в плане сверхширокоугольных снимков и разрешения видео.

Система камер Samsung Galaxy Z Fold 8 выглядит относительно консервативной для своего ценового диапазона. Главным недостатком этого складного флагмана является отсутствие телеобъектива, ведь цифровой зум не может полностью заменить оптическое решение.

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