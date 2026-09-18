Битва камер Android-флагманів: Samsung Galaxy Z Fold 8 проти Huawei Pura X M (фото)

Складані смартфони Huawei Pura X M та Samsung Galaxy Z Fold 8 оснащені потужними системами камер, проте тестування показало, що вони використовують дещо різні підходи.

Samsung Galaxy Z Fold 8 покладається на добре збалансовану систему камер з потужним надширококутним об'єктивом та розширеними можливостями відеозйомки, тоді як Huawei Pura X M пропонує змінну діафрагму, перископічний телеоб'єктив та додаткові кольорові датчики. Детальніше камери цих двох смартфонів порівняв експерт порталу Notebookcheck.

Основна камера

Фото на Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: notebookcheck.com Фото на Huawei Pura X M Фото: notebookcheck.com

Як Huawei Pura X M, так і Samsung Galaxy Z Fold 8 роблять якісні фото за допомогою основних сенсорів, але помітна різниця у різкості та передачі кольору. Huawei забезпечує ширший динамічний діапазон і тепліші кольори, тоді як Samsung має більш агресивне підвищення різкості.

Видео дня

Фото на Samsung Galaxy Z Fold 8 вночі Фото: notebookcheck.com Фото на Huawei Pura X M вночі Фото: notebookcheck.com

За умов слабкого освітлення Huawei Pura X M має перевагу завдяки більш світлочутливому сенсору та змінній діафрагмі.

Ультраширококутні об’єктиви

Фото на надширококутний об'єктив Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: notebookcheck.com Фото на надширококутний об'єктив Huawei Фото: notebookcheck.com

Фотографії, зроблені надширококутними об'єктивами Samsung Galaxy Z Fold 8 та Huawei Pura X M, знаходяться приблизно на одному урівні, відрізняючись лише колірним профілем.

Huawei буде кращим вибором для тих, хто віддає перевагу яскравішим кольорам і ширшому динамічному діапазону, однак доведеться пожертвувати деякими деталями. Натомість Samsung порадував більшою деталізацією в периферійних областях, але композиція фото виглядає трохи більш плоскою.

Масштабування

Фото на Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: notebookcheck.com Фото на Huawei Pura X M Фото: notebookcheck.com

Huawei Pura X M має перевагу завдяки 3,5-кратному оптичному зуму. Samsung повністю відмовилась від оптичного зуму, тож Galaxy Z Fold 8 збільшує фокусну відстань до 230 мм цифровим способом. У смартфоні Huawei зум сягає 2400 мм.

Вердикт

Смартфон Huawei Pura X M пропонує більше фотографічних можливостей, але поступається Samsung Galaxy Z Fold 8, коли йдеться про надширококутні знімки та роздільну здатність відео.

Система камер Samsung Galaxy Z Fold 8 виглядає відносно консервативною для свого цінового діапазону. Головним недоліком цього складаного флагмана є відсутність телеоб'єктива, адже цифровий зум не може повністю замінити оптичне рішення.

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