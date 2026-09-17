Идеальный Android-смартфон для селфи: появились первые реальные фото Xiaomi 18 Pro

Компания Xiaomi вскоре представит новый смартфон Xiaomi 18 Pro. Некоторые характеристики устройства уже просочились в сеть.

Первые реальные фотографии Xiaomi 18 Pro дают представление о том, как будет выглядеть новый флагман. Соответствующие изображения опубликовал авторитетный инсайдер Digital Chat Station в своём блоге на Weibo.

Xiaomi 18 Pro Фото: Digital Chat Station

Судя по фотографии, Xiaomi 18 Pro получил дополнительный дисплей на задней панели, как и его предшественник Xiaomi 17 Pro. Однако основные камеры теперь расположены на одном уровне со вторичным экраном, что улучшило общий вид смартфона.

Xiaomi 17 Pro Фото: Xiaomi

По данным инсайдера, в Xiaomi 18 Pro используется тройная камера Leica с фокусным расстоянием от 17 мм до 75 мм. Перископический телеобъектив теперь поддерживает 3,2-кратный оптический зум, основная камера имеет диафрагму f/1,67, а телеобъектив — f/2,4.

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Это должно улучшить работу основного датчика в условиях низкой освещенности. Наличие второго дисплея также означает, что обновленную основную камеру Xiaomi 18 Pro можно использовать для селфи.

Ожидается, что Xiaomi 18 Pro выйдет в сентябре 2026 года. Цена и более подробные характеристики смартфона пока не разглашаются.

Напомним, вскоре выйдет флагманский смартфон OnePlus 16 с высококачественным дисплеем и быстрой зарядкой.

Фокус также сообщал, что iQOO готовит новый флагман с обновлённым модулем задней камеры и ёмким аккумулятором.