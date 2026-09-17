Ідеальний Android-смартфон для селфі: з'явились перші реальні фото Xiaomi 18 Pro
Компанія Xiaomi незабаром представить новий смартфон Xiaomi 18 Pro. Деякі характеристики пристрою вже просочилися в мережу.
Перші реальні фотографії Xiaomi 18 Pro дають уявлення про те, як виглядатиме новий флагман. Відповідні зображення оприлюднив авторитетний інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo.
Судячи з фото, Xiaomi 18 Pro отримав додатковий дисплей на задній панелі, як і його попередник Xiaomi 17 Pro. Проте основні камери тепер розташовані врівень із вторинним екраном, що покращило загальний вигляд смартфона.
За даними інформатора, Xiaomi 18 Pro використовує потрійну камеру Leica, що охоплює фокусну відстань від 17 мм до 75 мм. Перископний телеоб'єктив перейшов на 3,2-кратний оптичний зум, основна камера має діафрагму f/1.67, а телеоб'єктив — f/2.4.
Це повинно покращити роботу основного сенсора в умовах низької освітленості. Наявність другого дисплея також означає, що оновлену основну камеру Xiaomi 18 Pro можна використовувати для селфі.
Очікується, що Xiaomi 18 Pro вийде у вересні 2026 року. Ціна та детальніші характеристики смартфона поки не розголошуються.
Нагадаємо, незабаром вийде флагманський смартфон OnePlus 16 з високоякісним дисплеєм та швидкою зарядкою.
Фокус також повідомляв, що iQOO готує новий флагман з оновленим модулем задньої камери та містким акумулятором.