Ідеальний Android-смартфон для селфі: з'явились перші реальні фото Xiaomi 18 Pro

Компанія Xiaomi незабаром представить новий смартфон Xiaomi 18 Pro. Деякі характеристики пристрою вже просочилися в мережу.

Перші реальні фотографії Xiaomi 18 Pro дають уявлення про те, як виглядатиме новий флагман. Відповідні зображення оприлюднив авторитетний інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo.

Xiaomi 18 Pro Фото: Digital Chat Station

Судячи з фото, Xiaomi 18 Pro отримав додатковий дисплей на задній панелі, як і його попередник Xiaomi 17 Pro. Проте основні камери тепер розташовані врівень із вторинним екраном, що покращило загальний вигляд смартфона.

Xiaomi 17 Pro Фото: Xiaomi

За даними інформатора, Xiaomi 18 Pro використовує потрійну камеру Leica, що охоплює фокусну відстань від 17 мм до 75 мм. Перископний телеоб'єктив перейшов на 3,2-кратний оптичний зум, основна камера має діафрагму f/1.67, а телеоб'єктив — f/2.4.

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Це повинно покращити роботу основного сенсора в умовах низької освітленості. Наявність другого дисплея також означає, що оновлену основну камеру Xiaomi 18 Pro можна використовувати для селфі.

Очікується, що Xiaomi 18 Pro вийде у вересні 2026 року. Ціна та детальніші характеристики смартфона поки не розголошуються.

Нагадаємо, незабаром вийде флагманський смартфон OnePlus 16 з високоякісним дисплеєм та швидкою зарядкою.

Фокус також повідомляв, що iQOO готує новий флагман з оновленим модулем задньої камери та містким акумулятором.