Oppo A7 Pro Max з батареєю 10 000 мАг вже тут: скільки коштує новинка середнього класу (фото)

Компанія Oppo випустила на світових ринках середньобюджетний смартфон A7 Pro Max, раніше представлений у Китаї.

Oppo A7 Pro Max вже доступний у Європі для попереднього замовлення. Старт продажів запланований на 1 жовтня, йдеться на сайті Oppo.

Смартфон оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1272x2772, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1800 ніт. Він працює на процесорі Snapdragon 4 Gen 5, 6 ГБ у поєднанні з 6 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X та 256 ГБ пам'яті UFS 3.1.

Кольори Oppo A7 Pro Max Фото: Oppo

Основною перевагою Oppo A7 Pro Max став акумулятор ємністю 10 000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 80 Вт і зворотної дротової зарядки потужністю 6,5 Вт.

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Oppo A7 Pro Max також використовує 50-мегапіксельну основну камеру з оптичною стабілізацією зображення, 2-мегапіксельну монохромну камеру та 50-мегапіксельну фронтальну камеру з автофокусом.

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Телефон пропонує Android 16 з оболонкою ColorOS 16, підтримку двох SIM-карток, eSIM, сканер відбитків пальців під дисплеєм, налаштовуваний різнокольоровий світлодіодний індикатор сповіщень на задній панелі, а також надійний захист від пилу та води за стандартами IP66, IP68, IP69 та IP69K.

Ціна Oppo A7 Pro Max — 599 євро (близько 30 790 грн).

Нагадаємо, Oppo також випустила на світових ринках модель A7 Pro 5G з меншим дисплеєм та акумулятором.

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