Новий кнопковий телефон Nokia вже близько: HMD готує модель з фронтальною камерою (фото)

Компанія HMD, схоже, збирається представити новий кнопковий телефон Nokia з міцною конструкцією та деякими сучасними покращеннями.

Новий смартфон HMD може стати наступником Nokia 123 Shield 2G, оскільки має подібний дизайн. Рендери майбутньої новинки опублікував інсайдер HMD_MEME'S у соціальній мережі X.

Nokia 123 Shield позиціонується як захищений телефон, розроблений для використання в умовах стихії. Він був представлений влітку 2026 року у двох кольорах — зеленому та фіолетовому.

Рендери нового телефона HMD Фото: X (Twitter)

Своєю чергою інсайдер розкрив майже ідентичний телефон, але в іншому кольорі. На оприлюднених зображеннях телефон має сірий корпус, а також мідну рамку та кільце навколо задньої камери. На задній панелі є логотип із зображенням щита та краплі води, що вказує на добре захищений корпус.

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При детальнішому розгляді можна помітити, що новий телефон HMD не ідентичний Nokia 123 Shield 2G. Наприклад, новіша модель має фронтальну камеру та світлодіодний спалах над екраном.

З огляду на це, експерти порталу Notebookcheck припускають, що йдеться про наступника Nokia 123 Shield 2G, а саме версію 3G або 4G LTE. Однак варто враховувати, що офіційного підтвердження цьому поки немає.

Нагадаємо, HMD нещодавно представила нову версію свого кнопкового телефона HMD 105 4G.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв кнопкові телефони Nokia 2660 Flip проти Light Flip 5G.