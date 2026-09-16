Новый кнопочный телефон Nokia уже близко: HMD готовит модель с фронтальной камерой (фото)

Компания HMD, судя по всему, собирается представить новый кнопочный телефон Nokia с прочной конструкцией и рядом современных усовершенствований.

Новый смартфон HMD может стать преемником Nokia 123 Shield 2G, поскольку имеет схожий дизайн. Рендеры будущей новинки опубликовал инсайдер HMD_MEME'S в социальной сети X.

Nokia 123 Shield позиционируется как защищенный телефон, разработанный для использования в экстремальных условиях. Он был представлен летом 2026 года в двух цветах — зеленом и фиолетовом.

Рендеры нового телефона HMD Фото: X (Twitter)

В свою очередь, инсайдер показал почти идентичный телефон, но другого цвета. На опубликованных изображениях телефон имеет серый корпус, а также медную рамку и кольцо вокруг задней камеры. На задней панели находится логотип с изображением щита и капли воды, что указывает на хорошо защищенный корпус.

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При более внимательном рассмотрении можно заметить, что новый телефон HMD не идентичен Nokia 123 Shield 2G. Например, у более новой модели есть фронтальная камера и светодиодная вспышка над экраном.

Учитывая это, эксперты портала Notebookcheck предполагают, что речь идет о преемнике Nokia 123 Shield 2G, а именно о версии 3G или 4G LTE. Однако следует учитывать, что официального подтверждения этому пока нет.

Напомним, что компания HMD недавно представила новую версию своего кнопочного телефона HMD 105 4G.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил кнопочные телефоны Nokia 2660 Flip и Light Flip 5G.