Потужна батарея, захищений корпус та середня ціна: вийшов смартфон Oppo A7 Pro 5G (фото)

Компанія Oppo офіційно випустила смартфон A7 Pro 5G на світових ринках. Новинка знаходиться нижче A7 Pro Max 5G у лінійці, пропонуючи менший дисплей та акумулятор.

Oppo A7 Pro 5G позиціонується як захищений смартфон середнього класу, головною особливістю якого стала містка батарея. Пристрій вже з’явився на офіційному глобальному сайті Oppo.

Смартфон оснащений 6,57-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2372 × 1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Він працює на базі процесора MediaTek Dimensity 6360 Max у поєднанні з оперативною пам'яттю LPDDR4X та накопичувачем UFS 2.2.

Oppo A7 Pro 5G Фото: Oppo

Акумулятор ємністю 8000 мАг підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт і зворотну дротову зарядку потужністю 10 Вт. Камера включає основний 50-мегапіксельний об’єктив та монохромний 2-мегапіксельний сенсор. Спереду є 50-мегапіксельна фронтальна камера з автофокусом.

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Oppo A7 Pro 5G доступний у кольорах Surfing Blue, Shine Titanium та Bloom Pink. Він має товщину 8,8 мм та важить близько 205 г. Значною перевагою смартфона також став захисту від пилу та води за стандартами IP66, IP68, IP69 та IP69K.

Телефон продається з попередньо встановленою операційною системою ColorOS 16 на базі Android 16. Також є сканер відбитків пальців та NFC.

Ціна Oppo A7 Pro 5G — від 390 до 480 доларів залежно від конфігурації пам’яті.

Oppo A7 Pro 5G Фото: Oppo

Нагадаємо, майбутній смартфон OnePlus 16 з батареєю на 9000 мАч та камерою на 200 МП вже офіційно анонсований.

Фокус також повідомляв, що дешевший Poco F9 Ultra може конкурувати з флагманами Samsung та Google за продуктивністю, якістю дисплея та ємністю батареї.