Мощная батарея, защищенный корпус и средняя цена: вышел смартфон Oppo A7 Pro 5G (фото)

Компания Oppo официально выпустила смартфон A7 Pro 5G на мировых рынках. Новинка занимает место ниже модели A7 Pro Max 5G в линейке и отличается меньшим размером дисплея и аккумулятора.

Oppo A7 Pro 5G позиционируется как защищенный смартфон среднего класса, главной особенностью которого стала емкая батарея. Устройство уже появилось на официальном глобальном сайте Oppo.

Смартфон оснащен 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2372 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он работает на базе процессора MediaTek Dimensity 6360 Max в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2.

Oppo A7 Pro 5G Фото: Oppo

Аккумулятор емкостью 8000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 10 Вт. Камера включает основной 50-мегапиксельный объектив и монохромный 2-мегапиксельный сенсор. Спереди расположена 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом.

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Oppo A7 Pro 5G доступен в цветах Surfing Blue, Shine Titanium и Bloom Pink. Его толщина составляет 8,8 мм, а вес — около 205 г. Значительным преимуществом смартфона также стала защита от пыли и воды по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Телефон продается с предустановленной операционной системой ColorOS 16 на базе Android 16. Также в нем есть сканер отпечатков пальцев и NFC.

Цена Oppo A7 Pro 5G — от 390 до 480 долларов в зависимости от конфигурации памяти.

Oppo A7 Pro 5G Фото: Oppo

Напомним, что будущий смартфон OnePlus 16 с аккумулятором емкостью 9000 мАч и камерой на 200 МП уже официально анонсирован.

Фокус также сообщал, что более доступный Poco F9 Ultra может составить конкуренцию флагманам Samsung и Google по производительности, качеству дисплея и емкости аккумулятора.