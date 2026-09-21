Флагман на Android с батареей на 9000 мАч: новый OnePlus 16 официально анонсирован (фото)

Смартфон OnePlus 16 обещает флагманскую производительность, длительное время автономной работы и превосходные возможности для фотосъемки.

OnePlus 16 уже доступен для предварительного заказа в Китае. Полноценная презентация смартфона ожидается чуть позже, однако компания уже раскрыла его дизайн и конфигурации памяти.

Визуально OnePlus 16 похож на своего предшественника OnePlus 15. Он получил квадратный модуль задней камеры, включающий три объектива и светодиодную вспышку.

Цвета OnePlus 16 Фото: OnePlus

Смартфон предлагается в трех цветовых вариантах: Tomorrow's Starlight, Dark Forest и Mars Masterpiece. Вариант Tomorrow's Starlight имеет покрытие, которое компания называет "шелковое стекло". Оно предназначено для защиты от отпечатков пальцев.

OnePlus 16 представлен в четырёх конфигурациях памяти: 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Остальные характеристики и официальная дата выхода флагмана пока не разглашаются.

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Согласно предварительным утечкам, OnePlus 16 будет оснащен флагманским процессором следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Чипсет построен по 2-нм технологии и поддерживает стандарт памяти LPDDR6. Смартфон также получит большой аккумулятор емкостью 9000 мАч и основную камеру на 200 МП с сенсором 1/1,4 дюйма.

Напомним, что компания Nubia официально представила смартфон NaviX Ultra, ориентированный на функции искусственного интеллекта.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил камеры флагманов Huawei Pura X M и Samsung Galaxy Z Fold 8.