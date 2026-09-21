Флагман Android з батареєю на 9000 мАч: новий OnePlus 16 офіційно анонсований (фото)

Смартфон OnePlus 16 обіцяє флагманську продуктивність, тривалий час роботи від акумулятора та чудове обладнання для фотозйомки.

OnePlus 16 вже доступний для попереднього замовлення в Китаї. Повноцінна презентація смартфона очікується трохи пізніше, однак компанія вже розкрила дизайн та конфігурації пам'яті.

Візуально OnePlus 16 схожий на свого попередника OnePlus 15. Він отримав квадратний модуль задньої камери, що включає три об’єктиви та світлодіодний спалах.

Кольори OnePlus 16 Фото: OnePlus

Смартфон пропонується у трьох кольорах: Tomorrow's Starlight, Dark Forest, and Mars Masterpiece. Варіант Tomorrow's Starlight має покриття, яке компанія називає "шовковим склом". Воно призначене для захисту від відбитків пальців.

OnePlus 16 представлений у чотирьох конфігураціях пам'яті: 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ та 16 ГБ/1 ТБ. Решта характеристик та офіційна дата випуску флагмана поки не розкриваються.

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Згідно з попередніми витоками, OnePlus 16 буде оснащений флагманським процесором наступного покоління Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Чипсет побудований за 2-нм технологією та підтримує стандарт пам'яті LPDDR6. Смартфон також матиме великий акумулятор ємністю 9000 мАг та основну камеру на 200 МП з сенсором 1/1,4 дюйма.

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