Якісна камера, батарея 7100 мАг та передові функції: вийшов новий смартфон Nubia (фото)

Компанія Nubia офіційно представила смартфон NaviX Ultra, зосереджений на функціях штучного інтелекту (ШІ).

В основі Nubia NaviX Ultra лежить мобільний асистент Doubao, який підтримує глибоке міркування, самокорекцію, врахування розширеного контексту та узагальнення. Смартфон вже з’явився на сайті магазину ZTE Mall.

Nubia NaviX Ultra оснащений спеціальною кнопкою штучного інтелекту зі сканером відбитків пальців. На неї можна натиснути, щоб отримати вікно підказки, тоді як тривале натискання запустить режим голосового керування. Подвійне натискання запускає "відеодзвінок", який дозволяє щось показати ШІ-помічнику.

Кольори Nubia NaviX Ultra Фото: Nubia

Оскільки Doubao являє собою мультимодальний штучний інтелект, він може обробляти текст, зображення, аудіо та відео. ШІ працює зі сторонніми програмами та навіть може викликати API онлайн-сервісів.

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Doubao може обробляти вхідні дзвінки, транскрибувати голосові нотатки, шукати скриншоти, розпізнавати продукти на екрані та багато іншого. Також існує режим безперервного діалогу, який наразі знаходиться в бета-версії. Він дозволяє вести більш активний діалог зі ШІ для виконання складніших завдань.

Інші характеристики Nubia NaviX Ultra

Кольори Nubia NaviX Ultra Фото: Nubia

Nubia NaviX Ultra працює на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Він доступний у конфігураціях 12 ГБ/512 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ та 16 ГБ/1 ТБ. Пристрій продається з попередньо встановленою Nebula AIOS 2 на базі Android 16.

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Смартфон отримав 6,78-дюймовий LTPO OLED-дисплей роздільною здатністю 1260 x 2800 пікселів, частотою оновлення 1-144 Гц та піковою яскравістю 4500 ніт. Товщина корпусу становить 7,6 мм, а вага — 208 г.

Акумулятор Nubia NaviX Ultra має ємність 7100 мАг. Він підтримує швидку дротову потужністю 90 Вт, бездротову зарядку потужністю 50 Вт та зворотну бездротову зарядку. Задня камера включає основний об’єктив на 50 МП, перископну камеру на 64 МП з 3-кратним збільшенням та надширококутну камеру на 50 МП. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 МП.

Ціна Nubia NaviX Ultra:

12 ГБ/512 ГБ — близько 895 доларів.

16 ГБ/512 – близько 970 доларів.

16 ГБ/1 ТБ — близько 1 120 доларів.

Нагадаємо, незабаром вийде новий флагманський смартфон Xiaomi 18 Pro з додатковим дисплеєм на задній панелі.

Фокус також повідомляв, що Poco F9 Ultra може конкурувати з флагманами Samsung та Google за продуктивністю, але коштує дешевше.