Качественная камера, батарея на 7100 мАч и передовые функции: вышел новый смартфон Nubia (фото)

Компания Nubia официально представила смартфон NaviX Ultra, ориентированный на функции искусственного интеллекта (ИИ).

В основе Nubia NaviX Ultra лежит мобильный помощник Doubao, который поддерживает глубокое мышление, самокоррекцию, учет расширенного контекста и обобщение. Смартфон уже появился на сайте магазина ZTE Mall.

Nubia NaviX Ultra оснащен специальной кнопкой искусственного интеллекта со сканером отпечатков пальцев. Ее можно нажать, чтобы открыть окно подсказки, а длительное нажатие запустит режим голосового управления. Двойное нажатие запускает "видеозвонок", который позволяет показать что-либо ИИ-помощнику.

Цвета Nubia NaviX Ultra Фото: Nubia

Поскольку Doubao представляет собой мультимодальный искусственный интеллект, он может обрабатывать текст, изображения, аудио и видео. ИИ взаимодействует со сторонними приложениями и даже может вызывать API онлайн-сервисов.

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Doubao может обрабатывать входящие звонки, транскрибировать голосовые заметки, искать скриншоты, распознавать объекты на экране и многое другое. Также существует режим непрерывного диалога, который в настоящее время находится в бета-версии. Он позволяет вести более активный диалог с ИИ для выполнения более сложных задач.

Другие характеристики Nubia NaviX Ultra

Цвета Nubia NaviX Ultra Фото: Nubia

Nubia NaviX Ultra работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. Он доступен в конфигурациях 12 ГБ/512 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Устройство продается с предустановленной ОС Nebula AIOS 2 на базе Android 16.

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Смартфон оснащен 6,78-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1260 x 2800 пикселей, частотой обновления 1–144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Толщина корпуса составляет 7,6 мм, а вес — 208 г.

Аккумулятор Nubia NaviX Ultra имеет емкость 7100 мАч. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку. Задняя камера включает основной объектив на 50 МП, перископную камеру на 64 МП с 3-кратным увеличением и сверхширокоугольную камеру на 50 МП. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП.

Цена Nubia NaviX Ultra:

12 ГБ/512 ГБ — около 895 долларов.

16 ГБ/512 — около 970 долларов.

16 ГБ/1 ТБ — около 1 120 долларов.

Напомним, что в скором времени выйдет новый флагманский смартфон Xiaomi 18 Pro с дополнительным дисплеем на задней панели.

Фокус также сообщал, что Poco F9 Ultra может составить конкуренцию флагманам Samsung и Google по производительности, но при этом стоит дешевле.