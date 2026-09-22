Oppo A7 Pro Max с батареей 10 000 мАч уже тут: сколько стоит новинка среднего класса (фото)

Компания Oppo выпустила на мировых рынках среднебюджетный смартфон A7 Pro Max, ранее представленный в Китае.

Oppo A7 Pro Max уже доступен в Европе для предварительного заказа. Старт продаж запланирован на 1 октября, говорится на сайте Oppo.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1272x2772, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Он работает на процессоре Snapdragon 4 Gen 5, 6 ГБ в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ памяти UFS 3.1.

Цвета Oppo A7 Pro Max Фото: Oppo

Основным преимуществом Oppo A7 Pro Max стал аккумулятор емкостью 10 000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и обратной проводной зарядки мощностью 6,5 Вт.

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Oppo A7 Pro Max также оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения, 2-мегапиксельной монохромной камерой и 50-мегапиксельной фронтальной камерой с автофокусом.

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Телефон работает под управлением Android 16 с оболочкой ColorOS 16, поддерживает две SIM-карты, eSIM, сканер отпечатков пальцев под дисплеем, настраиваемый разноцветный светодиодный индикатор уведомлений на задней панели, а также надежную защиту от пыли и воды по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Цена Oppo A7 Pro Max — 599 евро (около 30 790 грн).

Напомним, что Oppo также выпустила на мировых рынках модель A7 Pro 5G с меньшим дисплеем и аккумулятором.

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