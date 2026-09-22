Представлені Vivo X500 Pro та X500 Pro Max: одні з найкращих камер та АКБ до 8000 мАг (фото)

Компанія Vivo офіційно анонсувала флагманські смартфони X500 Pro та X500 Pro Max, оснащені потужними камерами та найновішим процесором MediaTek Dimensity 9600 Pro.

Смартфони Vivo X500 Pro та Vivo X500 Pro Max вже доступні для попереднього замовлення у Китаї. Vivo X500 Pro Max надійде у продаж 24 вересня разом зі стандартним Vivo X500, тоді як Vivo X500 Pro з'явиться 29 вересня. Про це повідомляє Gizmochina.

Vivo X500 Pro

Vivo X500 Pro Vivo X500 Pro Vivo X500 Pro Vivo X500 Pro

Vivo X500 Pro оснащений 6,36-дюймовим дисплеєм з використанням люмінесцентного матеріалу Q11, розробленого спільно з BOE. Екран підтримує технологію LTPO 8T, адаптивне затемнення, Dolby Vision та HDR10+, а також має частоту оновлення 144 Гц, кругову поляризацію 2.0 та сертифікацію SGS Low Blue Light для захисту очей.

Основна камера Vivo X500 Pro використовує новий сенсор BlueTouch 900, який, за твердженням Vivo, є першим у своєму роді з динамічним діапазоном 17EV. Сенсор розташований за ультрадинамічною основною камерою Zeiss на 50 МП з оновленою системою Vivo VCS 4.0, покриттям Zeiss T* та синім склом з глибоким поглинанням.

Видео дня

Телеоб'єктив Vivo X500 Pro поєднує об'єктив, розроблений BluePrint, з 64-мегапіксельним сенсором Sony LYTIA 610. Він налаштований на фокусну відстань 85 мм. Ультраширококутний об'єктив використовує 50-мегапіксельний сенсор Samsung JN5, а фронтальна камера — 50-мегапіксельний Samsung JN1.

Vivo X500 Pro також отримав акумулятор ємністю 6510 мАг, що підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт та бездротову зарядку потужністю 40 Вт.

Vivo X500 Pro Max

Vivo X500 Pro Max Vivo X500 Pro Max Vivo X500 Pro Max Vivo X500 Pro Max

Vivo X500 Pro Max має більший 6,85-дюймовий дисплей, побудований на панелі Q11 у поєднанні з Zeiss Master Color Q11 2K. Він використовує технологію автоматичної яскравості, розроблену Vivo для більш рівномірного кольору при зміні освітлення.

Важливо

Битва камер Android-флагманів: Samsung Galaxy Z Fold 8 проти Huawei Pura X M (фото)

Окрім того, Vivo X500 Pro Max може похвалитися 200-мегапіксельним супертелеоб'єктивом Zeiss APO з сенсором BluePrint x Samsung HP0 розміром 1/1,4 дюйма, що підтримує апаратний 4-кратний ISZ-зум без втрат.

Решта об’єктивів Vivo X500 Pro Max ідентичні Vivo X500 Pro. Обидва смартфони також підтримують телеконвертер Zeiss G2 Ultra, який забезпечує еквівалентну фокусну відстань 400 мм.

Що стосується акумулятора, Vivo X500 Pro Max пропонує 8000 мАг, підтримку дротової зарядки потужністю 90 Вт та бездротової зарядки потужністю 40 Вт.

Процесор

Як Vivo X500 Pro, так і Vivo X500 Pro Max працюють на базі процесора MediaTek Dimensity 9600 Pro. Чипсет містить понад 33 мільярди транзисторів і використовує схему процесора 2+3+3 з великими ядрами та 34,5 МБ кешу. Це перший мобільний чип, який підтримує пам'ять LPDDR6 та сховище UFS 5.0.

MediaTek заявила про підвищення продуктивності одного ядра на 17 % та продуктивності декількох ядер на 15 % порівняно з попереднім поколінням, тоді як пікове енергоспоживання при роботі декількох ядер знижено на 61 %.

Ціна Vivo X500 Pro:

12 ГБ + 256 ГБ — 1 044 долари;

12 ГБ + 512 ГБ — 1 119 доларів ;

12 ГБ + 1 ТБ — 1 268 доларів.

Ціна Vivo X500 Pro Max:

12 ГБ + 256 ГБ — 1 044 долари;

12 ГБ + 512 ГБ 1 194 долари;

16 ГБ + 512 ГБ 1 268 доларів;

12 ГБ + 1 ТБ 1 343 долари.

Нагадаємо, того ж дня Vivo представила базову модель X500, яка має кілька спільних рис з X500 Pro та X500 Pro Max.

Фокус також повідомляв, що я Oppo випустила на світових ринках смартфон середнього класу A7 Pro Max.