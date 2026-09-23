Вийшли смартфони Oppo Find X10 та Find X10 E з чудовими камерами: розкрито ціни (фото)

Компанія Oppo представила смартфони Find X10 та Find X10 E, які коштують дешевше за X10 Pro Max, проте все ще пропонують низку преміальних характеристик.

Oppo вже офіційно підтвердила міжнародний випуск моделі Find X10 Pro Max, тоді як глобальний реліз базового Find X10 та доступного Find X10 E поки офіційно не анонсований. Характеристики та ціни дешевших флагманів Oppo розкрила на своєму офіційному сайті.

Oppo Find X10

Oppo Find X10 Oppo Find X10 Oppo Find X10

Базовий Oppo Find X10 отримав 6,59-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1272x2768, частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю 2000 ніт. Смартфон працює на чипі MediaTek Dimensity 9600M, побудованому за 3-нм техпроцесом.

Oppo Find X10 оснащений основною камерою на 200 МП з сенсором 1/1,4 дюйма, двохосьовою оптичною стабілізацією зображення та діафрагмою f/1.6. Надширококутний об'єктив має роздільну здатність 50 МП, автофокус, кут огляду 120 градусів та діафрагму f/2. Перископічний телеоб'єктив на 200 МП пропонує двохосьову оптичну стабілізацію, 2,8-кратний оптичний зум та сенсор 1/1,56 дюйма. Спереду є фронтальна камера на 50 МП з автофокусом.

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Телефон може похвалитися акумулятором ємністю 8000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 80 Вт та бездротової зарядки потужністю 50 Вт. Також варто відзначити захист від пилу та води за стандартами IP66, IP68 та IP69. Пристрій доступний у кольорах Ice Blue, Clear Orange та Light Titanium.

Ціна Oppo Find X10:

12 ГБ/256 ГБ – 821 долар.

12 ГБ/512 ГБ — 896 доларів.

16 ГБ/512 ГБ — 1120 доларів.

16 ГБ/1 ТБ — 1120 доларів.

Oppo Find X10 E

Oppo Find X10 E Oppo Find X10 E

Oppo Find X10 E позиціонується як дешевша модель з деякими флагманськими параметрами. Він отримав процесор MediaTek Dimensity 9500s та акумулятор ємністю 7025 мАг, що підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт та бездротову зарядку потужністю 50 Вт.

Модель Oppo Find X10 E отримала 6,59-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1256x2760, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1800 ніт. Корпус має захист від пилу та води за стандартами IP66, IP68 та IP6. Доступні кольори — Ice Blue та Light Titanium.

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Що стосується камери, Oppo Find X10 E отримав основний об’єктив на 50 МП з сенсором 1/1,4 дюйма, діафрагмою f/1.6 та двоосьовою оптичною стабілізацією зображення, надширококутну камеру на 50 МП з кутом огляду 120 градусів та діафрагмою f/2.0, а також телеоб'єктив на 50 МП з 3-кратним оптичним зумом та двоосьовою оптичною стабілізацією зображення, що використовує сенсор 1/1,95 дюйма. Для селфі пропонується камера на 32 МП з діафрагмою f/2.4.

Ціна Oppo Find X10 E:

12 ГБ/256 ГБ – 747 доларів.

16 ГБ/512 ГБ — 821 доларів.

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