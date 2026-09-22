Можна не переплачувати за флагман: експерт порадив дешевший смартфон чудової якості (фото)

Суббренд Xiaomi нещодавно випустив смартфон Poco F9 Pro, що поєднує високу продуктивність, передові камери та витривалий акумулятор.

Poco F9 Pro позиціонується як збалансований субфлагман топового рівня. Він є глобальним аналогом Redmi K100 Pro, однак з деякими відмінностями. Враженнями від тестування Poco F9 Pro поділився експерт порталу Gizmochina.

Дизайн

Poco F9 Pro Фото: Скриншот

Poco F9 Pro пропонується у чорному, білому та зеленому (Aurora Green) кольорах. Версія Aurora Green вирізняється флуоресцентним покриттям на задній панелі, яке світиться в темряві. Світіння не дуже яскраве, проте це цікава деталь дизайну.

У верхньому лівому куті Poco F9 Pro розташований модуль камери, поруч з яким можна помітити логотип BOSE. За словами автора огляду, смартфон відчувається у руці міцним та зручним.

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Дисплей

Poco F9 Pro Фото: Скриншот

Poco F9 Pro отримав яскравий та надзвичайно плавний дисплей з приємними кольорами. Після кількох годин читання та перегляду відео на смартфоні експерт зауважив, що не відчуває напруги очей.

Завдяки високій частоті оновлення Poco F9 Pro також відчувається чутливим та плавним під час ігор. Тонкі рамки та отвір для камери також зводять до мінімуму відволікаючі фактори, дозволяючи повністю сфокусуватися на екрані.

Продуктивність

Poco F9 Pro Фото: Скриншот

Результати бенчмарків підтвердили флагманську продуктивність Poco F9 Pro. На Geekbench 5 смартфон набрав близько 2382 бали в одноядерному режимі та 8136 балів в багатоядерному. Продуктивність AnTuTu також виявилась конкурентоспроможною, що ставить F9 Pro в один ряд з найпотужнішими смартфонами свого покоління.

Камера

Poco F9 Pro оснащений системою з трьох камер, що складається з основної камери, надширококутної камери та телеоб'єктива.

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Експерт зауважив, що за хорошою освітлення основна камера робить чіткі та деталізовані фото з природними кольорами. Знімки зберігають багато деталей та не страждають від перенасиченості. На думку автора, основна та надширококутна камери можуть задовільнити більшість користувачів, коли йдеться про повсякденну фотографію.

Акумулятор

Poco F9 Pro Фото: Скриншот

Тестування показало, що Poco F9 Pro легко витримує цілий день без підзарядки, навіть якщо поєднувати повсякденні завдання з іграми, переглядом потокового відео та скролінгом соціальних мереж. Також варто відзначити доволі швидку зарядку.

Висновок

Загалом Poco F9 Pro справив враження добре збалансованого смартфона, який поєднує в собі продуктивність флагманського класу, плавний дисплей, потужні камери, надійний час автономної роботи та цікавий дизайн.

Ціна Poco F9 Pro:

12/256GB — 36 999 грн.

12/512GB — 39 999 грн.

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