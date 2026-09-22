Можно не переплачивать за флагман: эксперт посоветовал более дешевый смартфон отличного качества (фото)

Суббренд Xiaomi недавно выпустил смартфон Poco F9 Pro, который сочетает в себе высокую производительность, передовые камеры и аккумулятор с длительным сроком службы.

Poco F9 Pro позиционируется как сбалансированный субфлагман топового уровня. Он является глобальным аналогом Redmi K100 Pro, однако с некоторыми отличиями. Своими впечатлениями от тестирования Poco F9 Pro поделился эксперт портала Gizmochina.

Дизайн

Poco F9 Pro Фото: Скриншот

Poco F9 Pro доступен в черном, белом и зеленом (Aurora Green) цветах. Версия Aurora Green отличается флуоресцентным покрытием на задней панели, которое светится в темноте. Свечение не очень яркое, однако это интересная деталь дизайна.

В верхнем левом углу Poco F9 Pro расположен модуль камеры, рядом с которым можно заметить логотип BOSE. По словам автора обзора, смартфон в руке ощущается прочным и удобным.

Видео дня

Дисплей

Poco F9 Pro Фото: Скриншот

Poco F9 Pro получил яркий и чрезвычайно плавный дисплей с приятной цветопередачей. После нескольких часов чтения и просмотра видео на смартфоне эксперт отметил, что не чувствует напряжения в глазах.

Благодаря высокой частоте обновления Poco F9 Pro также отличается отзывчивостью и плавностью при игре. Тонкие рамки и вырез для камеры также сводят к минимуму отвлекающие факторы, позволяя полностью сосредоточиться на экране.

Производительность

Poco F9 Pro Фото: Скриншот

Результаты тестов подтвердили флагманскую производительность Poco F9 Pro. В Geekbench 5 смартфон набрал около 2382 баллов в одноядерном режиме и 8136 баллов в многоядерном. Производительность в AnTuTu также оказалась конкурентоспособной, что ставит F9 Pro в один ряд с самыми мощными смартфонами своего поколения.

Камера

Poco F9 Pro оснащен тройной камерой, состоящей из основной камеры, сверхширокоугольной камеры и телеобъектива.

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Эксперт отметил, что при хорошем освещении основная камера делает четкие и детализированные снимки с естественной цветопередачей. Снимки сохраняют много деталей и не страдают от перенасыщенности. По мнению автора, основная и сверхширокоугольная камеры могут удовлетворить большинство пользователей, когда речь идет о повседневной фотографии.

Аккумулятор

Poco F9 Pro Фото: Скриншот

Тестирование показало, что Poco F9 Pro легко выдерживает целый день без подзарядки, даже если совмещать повседневные задачи с играми, просмотром потокового видео и пролистыванием социальных сетей. Также стоит отметить довольно быструю зарядку.

Заключение

В целом Poco F9 Pro произвел впечатление хорошо сбалансированного смартфона, сочетающего в себе производительность флагманского класса, плавный дисплей, мощные камеры, длительное время автономной работы и интересный дизайн.

Цена Poco F9 Pro:

12/256 ГБ — 36 999 грн.

12/512 ГБ — 39 999 грн.

Напомним, что компания Vivo официально анонсировала флагманские смартфоны X500 Pro и X500 Pro Max.

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