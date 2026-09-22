Найкращий ігровий смартфон 2026 року: яка модель отримала найвищу оцінку експертів (фото)

Ігрові смартфони, як правило, вирізняються потужними процесорами, високоякісними дисплеями та тривалим часом роботи від акумулятора. Все це поєднує у собі Asus ROG Phone 9 Pro.

Завдяки своєму співвідношенню характеристик Asus ROG Phone 9 Pro залишається найкращим ігровим смартфоном станом на 2026 рік за версією експертів порталу Tom's Guide.

Технічні параметри Asus ROG Phone 9 Pro:

дисплей — 6,8-дюймовий AMOLED (2400 x 1080);

частота оновлення — 185 Гц;

процесор — Snapdragon 8 Elite;

оперативна пам'ять — 16 ГБ, 24 ГБ;

пам'ять — 512 ГБ, 1 ТБ;

камери — 50 МП основна, 13 МП надширококутна, 32 МП 3x телеоб'єктив, 32 МП фронтальна;

вага — близько 227 грамів;

час роботи від батареї — 20 годин 34 хвилини.

Asus ROG Phone 9 Pro Фото: Tom's Guide

Основною особливістю Asus ROG Phone 9 Pro є напрочуд витривалий акумулятор ємністю 5800 мАг. Батарея складається з двох окремих комірок ємністю по 2900 мА·год кожна, що зроблено для реалізації технології швидкого паралельного заряджання та зменшення нагрівання під час ігор.

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Смартфон працює на процесорі Snapdragon 8 Elite, який забезпечує пристойну продуктивність навіть через рік після випуску. Також варто відзначити дисплей із провідною у своєму класі частотою оновлення 185 Гц.

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Сенсорні кнопки AirTrigger, підсвічування Armory Crate та AniMe допомагають покращити ігровий процес. Ці елементи можна використовувати навіть для простих ігор, розроблених для керування через екран.

Недоліками Asus ROG Phone 9 Pro є дещо тьмяні фотографії та лише два роки повних оновлень операційної системи Android. Попри це, цей смартфон не має собі рівних, коли йдеться про ігрові функції.

Переваги Asus ROG Phone 9 Pro:

чудовий час роботи від батареї;

відмінна продуктивність;

спеціальні ігрові функції;

надзвичайно плавний дисплей.

Недоліки Asus ROG Phone 9 Pro:

не найкращі камери;

підтримка ПЗ лише два роки.

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