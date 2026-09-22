Лучший игровой смартфон 2026 года: какая модель получила самую высокую оценку экспертов (фото)
Игровые смартфоны, как правило, отличаются мощными процессорами, высококачественными дисплеями и длительным временем автономной работы. Все это сочетает в себе Asus ROG Phone 9 Pro.
Благодаря соотношению характеристик Asus ROG Phone 9 Pro остается лучшим игровым смартфоном по состоянию на 2026 год по версии экспертов портала Tom's Guide.
Технические характеристики Asus ROG Phone 9 Pro:
- дисплей — 6,8-дюймовый AMOLED (2400 x 1080);
- частота обновления — 185 Гц;
- процессор — Snapdragon 8 Elite;
- оперативная память — 16 ГБ, 24 ГБ;
- внутренняя память — 512 ГБ, 1 ТБ;
- камеры — 50 МП основная, 13 МП сверхширокоугольная, 32 МП 3x телеобъектив, 32 МП фронтальная;
- вес — около 227 граммов;
- время работы от аккумулятора — 20 часов 34 минуты.
Основной особенностью Asus ROG Phone 9 Pro является удивительно выносливый аккумулятор емкостью 5800 мАч. Батарея состоит из двух отдельных элементов емкостью по 2900 мА·ч каждый, что сделано для реализации технологии быстрой параллельной зарядки и снижения нагрева во время игр.
Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает приличную производительность даже через год после выпуска. Также стоит отметить дисплей с лучшей в своем классе частотой обновления 185 Гц.Важно
Сенсорные кнопки AirTrigger, подсветка Armory Crate и AniMe помогают улучшить игровой процесс. Эти элементы можно использовать даже в простых играх, разработанных для управления с помощью экрана.
К недостаткам Asus ROG Phone 9 Pro относятся несколько тусклые фотографии и всего два года полных обновлений операционной системы Android. Несмотря на это, этот смартфон не имеет себе равных, когда речь заходит об игровых функциях.
Преимущества Asus ROG Phone 9 Pro:
- отличное время автономной работы;
- отличная производительность;
- специальные игровые функции;
- чрезвычайно плавный дисплей.
Недостатки Asus ROG Phone 9 Pro:
- не самые лучшие камеры;
- поддержка ПО — всего два года.
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