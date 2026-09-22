Лучший игровой смартфон 2026 года: какая модель получила самую высокую оценку экспертов (фото)

Игровые смартфоны, как правило, отличаются мощными процессорами, высококачественными дисплеями и длительным временем автономной работы. Все это сочетает в себе Asus ROG Phone 9 Pro.

Благодаря соотношению характеристик Asus ROG Phone 9 Pro остается лучшим игровым смартфоном по состоянию на 2026 год по версии экспертов портала Tom's Guide.

Технические характеристики Asus ROG Phone 9 Pro:

дисплей — 6,8-дюймовый AMOLED (2400 x 1080);

частота обновления — 185 Гц;

процессор — Snapdragon 8 Elite;

оперативная память — 16 ГБ, 24 ГБ;

внутренняя память — 512 ГБ, 1 ТБ;

камеры — 50 МП основная, 13 МП сверхширокоугольная, 32 МП 3x телеобъектив, 32 МП фронтальная;

вес — около 227 граммов;

время работы от аккумулятора — 20 часов 34 минуты.

Asus ROG Phone 9 Pro Фото: Tom's Guide

Основной особенностью Asus ROG Phone 9 Pro является удивительно выносливый аккумулятор емкостью 5800 мАч. Батарея состоит из двух отдельных элементов емкостью по 2900 мА·ч каждый, что сделано для реализации технологии быстрой параллельной зарядки и снижения нагрева во время игр.

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Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает приличную производительность даже через год после выпуска. Также стоит отметить дисплей с лучшей в своем классе частотой обновления 185 Гц.

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Сенсорные кнопки AirTrigger, подсветка Armory Crate и AniMe помогают улучшить игровой процесс. Эти элементы можно использовать даже в простых играх, разработанных для управления с помощью экрана.

К недостаткам Asus ROG Phone 9 Pro относятся несколько тусклые фотографии и всего два года полных обновлений операционной системы Android. Несмотря на это, этот смартфон не имеет себе равных, когда речь заходит об игровых функциях.

Преимущества Asus ROG Phone 9 Pro:

отличное время автономной работы;

отличная производительность;

специальные игровые функции;

чрезвычайно плавный дисплей.

Недостатки Asus ROG Phone 9 Pro:

не самые лучшие камеры;

поддержка ПО — всего два года.

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