Найкраща камера у середньому класі: який смартфон отримав високу оцінку експертів (фото)

Завдяки телеоб'єктиву, фронтальній камері з високою роздільною здатністю та чудовій роботі за денного світла, Oppo Reno 16 FS може конкурувати навіть з деякими значно дорожчим смартфонами за якістю фото.

Oppo Reno 16 FS позиціонується смартфон середнього цінового сегмента з елегантним дизайном та тривалим часом роботи від акумулятора. Це також один з найкращих телефонів для фотозйомки за свою ціну, про що свідчать результати тестів Notebookcheck.

Як зазначають у виданні, виробники часто економлять на фронтальній камері або можливостях масштабування. Це робиться не лише з міркувань економії, але й щоб відрізнити свої доступніші телефони від флагманських моделей. Проте Oppo Reno 16 FS демонструє дещо інший підхід.

Oppo Reno 16 Pro Фото: notebookcheck.com

Конфігурація камер Oppo Reno 16 FS виглядає наступним чином:

Основна камера — 50 Мп, f/1.8, фокусна відстань 26 мм, автофокус, оптична стабілізація зображення (OIS).

Телеоб'єктив — 50 Мп, f/2.8, фокусна відстань 92 мм, 3.5-кратний оптичний зум, оптична стабілізація (OIS).

Ультраширококутна камера — 8 Мп, f/2.2, фокусна відстань 15 мм, кут огляду близько 116°–100°.

Фронтальна камера — 50 Мп, f/2.0, автофокус.

Видео дня

Основна камера та телеоб'єктив

Фото на основну камеру Oppo Reno 16 FS Фото: notebookcheck.com Фото з 10-кратним зумом на Oppo Reno 16 FS Фото: notebookcheck.com Фото з 60-кратним зумом на Oppo Reno 16 FS Фото: notebookcheck.com

Тестування показало, що обидві камери роблять чіткі знімки при денному освітленні. Вони пропонують чисте збільшення приблизно до 10 разів. Програмно Oppo Reno 16 FS підтримує 60-кратне збільшення, але тоді фото виходять досить зернистими та потребують значної обробки за допомогою ШІ. Також примітно, що якість фото падає при гіршому освітленні.

Фото на Oppo Reno 16 FS при слабкому освітленні Фото: notebookcheck.com

Ширококутна камера та відео

Хоча ширококутна камера Oppo Reno 16 FS робить пристойні знімки навколишнього середовища, на них неможливо розгледіти дрібні деталі. Однак експерти зауважили, що це притаманно навіть багатьом значно дорожчим моделям.

Фото на ширококутний об"єктив Oppo Reno 16 FS Фото: notebookcheck.com

Смартфон може записувати відео у якості 4K, але лише з частотою 30 кадрів/с. За словами авторів огляду, автофокусування не завжди працювало ідеально, але кольоропередача та кількість деталей порадували.

Фронтальна камера

Фото з фронтальної камери Oppo Reno 16 FS Фото: notebookcheck.com

Селфі на Oppo Reno 16 FS вирізняються чудовою деталізацією та хорошим динамічним діапазоном. Однак варто враховувати, що, як і у випадку з основною камерою, при неідеальному освітленні фото стають дещо зернистими.

Ціна Oppo Reno 16 FS в Україні — від 21 300 грн.

Нагадаємо, компанія Oppo представила смартфони Find X10 та Find X10 E, оснащені потужними системами камер.

Фокус також повідомляв, що Xiaomi 18 Pro отримав додатковий дисплей на задній панелі для селфі на основну камеру.