Вышел Honor Magic 9 Pro Max: две 200 МП камеры, батарея 8600 мАч и мощный чип (фото)

Компания Honor официально представила флагманский смартфон Magic 9 Pro Max, который отличается мощной камерной системой и собственно разработанным чипом обработки изображений Honor Drive H1.

Honor Magic 9 Pro Max уже представлен в Китае, а глобальный выпуск ожидается чуть позже. Характеристики и цену новинки раскрыл портал Gizmochina.

Камеры

Honor Magic 9 Pro Max Фото: Honor

Honor Magic 9 Pro Max имеет двойную 200-мегапиксельную камеру, разработанную совместно с ARRI. Основная камера и телеобъектив используют 200-мегапиксельные сенсоры. Чип обработки изображений Honor Drive H1 обеспечивает энергоэффективность 18,8 TOPS/Вт и выполняет шумоподавление без потерь в формате RAW, чтобы сохранить больше деталей при обработке.

Основная 200-мегапиксельная камера ARRI может похвастаться сенсором размером 1/1,28 дюйма, диафрагмой f/1,57 и стабилизацией изображения CIPA 8,0. Телеобъектив ARRI Ultra Night с сенсором 1/1,4 дюйма и диафрагмой f/2,6 поддерживает стабилизацию CIPA 8,0 и использует механизм фокусировки Honor AiMAGE.

Видео дня

Кроме того, Honor Magic 9 Pro Max оснащен сверхширокоугольной камерой на 50 МП с диафрагмой f/2.0 и 3D-камерой с датчиком глубины. Фронтальная камера получила квадратный 55-мегапиксельный сенсор.

Видео

Телеконвертер G500 Телеконвертер G200 Микрофонная система

Honor Magic 9 Pro Max поддерживает ARRI LogC3, что обеспечивает пользователям большую гибкость при цветокоррекции видеоматериалов после записи. Система настроена на воспроизведение более мягких светлых участков, теней и цветовых переходов, характерных для пленки.

Смартфон предлагает 87 официальных пресетов ARRI Looks, которые можно применять к отснятому материалу для создания различных кинематографических цветовых эффектов. Кроме того, есть режим ARRI Master Mode с такими пресетами, как "Венеция" и "Южный Фуцзянь".

Важно

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Также стоит отметить функцию ARRI Movie Live, которая записывает видео в кинематографическом соотношении сторон 2,39:1. Смартфон продолжает съемку в течение трех секунд после нажатия кнопки спуска затвора, что дает пользователям возможность снимать не отдельный кадр, а короткую последовательность кадров.

Для расширения возможностей Honor Magic 9 Pro Max поддерживает внешние телеконвертеры, которые продаются отдельно. G500 работает с объективом смартфона 85 мм, обеспечивая эквивалентное фокусное расстояние 500 мм для съемки на большие расстояния, тогда как G200 в сочетании с объективом телефона 85 мм обеспечивает эквивалентное фокусное расстояние 200 мм. Для видеозаписи Honor также добавила микрофонную систему, которая сочетает в себе узконаправленный микрофон и всенаправленный микрофон.

Дисплей и дизайн

Honor Magic 9 Pro Max Honor Magic 9 Pro Max Honor Magic 9 Pro Max

Honor Magic 9 Pro Max получил 6,8-дюймовый OLED-дисплей с максимальной яркостью 10 000 нит, частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц и ШИМ-регулятором яркости 4320 Гц. Экран имеет 5600-слойное покрытие из нитрида кремния, что делает его устойчивым к царапинам и падениям.

Корпус Honor Magic 9 Pro Max полностью металлический и соответствует классам защиты IP68, IP69 и IP69K. Для разблокировки дисплея можно использовать 3D-распознавание лица или 3D-ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Также имеется специальная кнопка с искусственным интеллектом.

Доступные цвета — Moss Green, Silver и Shadow Black.

Процессор и аккумулятор

Honor Magic 9 Pro Max работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. В тесте AnTuTu он набрал более 5,5 миллиона баллов.

Аккумулятор емкостью 8600 мАч содержит 40 % кремния, а его энергетическая плотность составляет 1000 Вт·ч/л. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 80 Вт.

Цена Honor Magic 9 Pro Max:

12 ГБ + 256 ГБ — 968 долларов.

12 ГБ + 512 ГБ — 1 043 доллара.

16 ГБ + 512 ГБ — 1 117 долларов.

16 ГБ + 1 ТБ — 1 266 долларов.

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