Вийшов Honor Magic 9 Pro Max: дві 200 МП камери, батарея 8600 мАг та потужний чип (фото)

Компанія Honor офіційно представила флагманський смартфон Magic 9 Pro Max, який вирізняється потужною системою камер та власно розробленим чипом обробки зображень Honor Drive H1.

Honor Magic 9 Pro Max вже представлений у Китаї, тоді як глобальний реліз очікується трохи згодом. Характеристики та ціну новинки розкрив портал Gizmochina.

Камери

Honor Magic 9 Pro Max Фото: Honor

Honor Magic 9 Pro Max має подвійну 200-мегапіксельну камеру, розроблену спільно з ARRI. Основна камера та телеоб'єктив використовують 200-мегапіксельні сенсори. Чип обробки зображень Honor Drive H1 забезпечує енергоефективність 18,8 TOPS/Вт та виконує шумозаглушення без втрат у форматі RAW, щоб зберегти більше деталей під час обробки.

Основна 200-мегапіксельна камера ARRI має може похвалитися сенсором 1/1,28 дюйма, діафрагмою f/1,57 та стабілізацією зображення CIPA 8.0. Телеоб'єктив ARRI Ultra Night з сенсором 1/1,4 дюйма та діафрагмою f/2.6 підтримує стабілізацію CIPA 8.0 та використовує механізм різкості Honor AiMAGE.

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Окрім того, Honor Magic 9 Pro Max оснащений надширококутною камерою на 50 МП з діафрагмою f/2.0 та 3D-камерою з датчиком глибини. Фронтальна камера отримала квадратний 55-мегапіксельний сенсор.

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Телеконвертер G500 Телеконвертер G200 Мікрофонна система

Honor Magic 9 Pro Max підтримує ARRI LogC3, що надає користувачам більше гнучкості під час кольорокорекції відеоматеріалів після запису. Система налаштована на відтворення м’якших світлих ділянок, тіней та колірних переходів, характерних для плівки.

Смартфон пропонує 87 офіційних пресетів ARRI Looks, які можна застосовувати до відзнятого матеріалу для створення різних кінематографічних колірних ефектів. Крім того, є режим ARRI Master Mode з такими пресетами, як "Венеція" та "Південний Фуцзянь".

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Також варто відзначити функцію ARRI Movie Live, яка записує відео у кінематографічному співвідношенні сторін 2,39:1. Смартфон продовжує зйомку протягом трьох секунд після натискання кнопки спуску затвора, що дає користувачам можливість знімати не окремий кадр, а коротку послідовність кадрів.

Для розширених можливостей Honor Magic 9 Pro Max підтримує зовнішні телеконвертери, які продаються окремо. G500 працює з об'єктивом смартфона 85 мм, забезпечуючи еквівалентну фокусну відстань 500 мм для зйомки на великі відстані, тоді як G200 в поєднанні з об'єктивом телефону 85 мм забезпечує еквівалентну фокусну відстань 200 мм. Для відеозапису Honor також додала мікрофонну систему, яка поєднує вузькоспрямований мікрофон із всеспрямованим мікрофоном.

Дисплей та дизайн

Honor Magic 9 Pro Max Honor Magic 9 Pro Max Honor Magic 9 Pro Max

Honor Magic 9 Pro Max отримав 6,8-дюймовий OLED-дисплей, який пропонує максимальну яскравість 10 000 ніт, частоту оновлення від 1 Гц до 120 Гц і ШІМ-регулятор яскравості 4320 Гц. Екран має 5600-шарове покриття з нітриду кремнію, що робить його стійким до подряпин та падінь.

Корпус Honor Magic 9 Pro Max повністю металевий та має класи захисту IP68, IP69 та IP69K. Для розблокування дисплея можна використовувати 3D-розпізнавання обличчя або 3D-ультразвуковий датчик відбитків пальців. Також є спеціальна кнопка зі штучним інтелектом.

Доступні кольори — Moss Green, Silver та Shadow Black.

Процесор та батарея

Honor Magic 9 Pro Max працює на базі процесора на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. На AnTuTu він набрав понад 5,5 мільйона балів.

Акумулятор ємністю 8600 мАг містить 40% кремнію, а його щільність енергії становить 1000 Вт·год/л. Він підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт та бездротову зарядку потужністю 80 Вт.

Ціна Honor Magic 9 Pro Max:

12 ГБ + 256 ГБ — 968 доларів.

12 ГБ + 512 ГБ — 1 043 долари.

16 ГБ + 512 ГБ — 1117 доларів.

16 ГБ + 1 ТБ — 1266 доларів.

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