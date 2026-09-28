Компактний смартфон з хорошою камерою та АКБ на 8000 мАг: розкрито ціну Honor Magic 9 (фото)

Компанія Honor розкрила ціну та ключові характеристики смартфона Magic 9. Раніше бренд повідомляв, що базовий флагман буде офіційно представлений 28 вересня.

Напередодні заходу Magic Grand Ceremony, де буде представлений Honor Magic 9, компанія привідкрила деякі деталі про новинку. Про це пише Gizmochina.

Повідомляється, що Honor Magic 9 буде продаватися з 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованої постійної пам’яті. Доступні кольори — Rice White, Curtain Black, Opening White та Olive Green.

Кольори Honor Magic 9 Фото: Honor

Honor Magic 9 отримав 6,37-дюймовий дисплей, процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, а також акумулятор ємністю 8000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 80 Вт і бездротової зарядки потужністю 50 Вт.

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Що стосується камери, Honor Magic 9 може похвалитися 200-мегапіксельним основним об’єктивом, 200-мегапіксельний телеоб'єктивом і 50-мегапіксельною надширококутною камерою. Решта характеристик будуть розкриті безпосередньо під час презентації.

Видео дня

Honor також виділяє ціну Magic 9 як головну перевагу, зазначаючи, що цей смартфон пропонує більше оперативної пам'яті та вдвічі більше пам'яті порівняно з базовими варіантами Find X10 та Vivo X500.

Стартова ціна Honor Magic 9 у конфігурації 16 ГБ + 512 ГБ — 900 доларів (приблизно 40 340 грн).

Honor Magic 9 Фото: Скриншот

Нагадаємо, Oppo та Vivo представили свої флагманські смартфони Find X10 Pro Max та X500 Pro Max.

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