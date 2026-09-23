Який смартфон купити у 2026 році: порівняння Android-флагманів з найкращими камерами (фото)

Компанії Oppo та Vivo представили свої нові флагманські смартфони Find X10 Pro Max та X500 Pro Max. Обидва смартфони оснащені чипом Dimensity 9600 Pro, акумуляторами на 8000 мАг та потужними системами камер.

Хоча Vivo X500 Pro Max та Oppo Find X10 Pro Max займають одну нішу флагманських камерофонів, їхній підхід до фотозйомки дещо різниться. Для тих, шукає Android-смартфон з найкращою камерою, експерти порталу Gizmochina порівняли ці два пристрої.

Камера

Oppo Find X10 Pro Max Фото: Oppo

На задній панелі Oppo Find X10 Pro Max є три камери на 200 МП, кожна з яких має різну фокусну відстань. Основна камера використовує 1/1,3-дюймовий сенсор з діафрагмою f/1.5 та еквівалентною фокусною відстанню 24 мм. Телеоб'єктивна камера має менший сенсор 1/1,56 дюйма, діафрагму f/2.1 та еквівалентну фокусну відстань 70 мм. Надширококутна камера отримала сенсор 1/1,56 дюйма та діафрагму f/2.2 з полем зору 124 градуси.

Видео дня

Окрім основної камери, Oppo Find X10 Pro Max має кольоровий об’єктив Danxia другого покоління. Він використовується для обробки кольору та може захоплювати 15 стопів динамічного діапазону по 24 спектральних каналах дискретизації.

Vivo X500 Pro Max Фото: Vivo

Своєю чергою основна камера Vivo X500 Pro Max має 1/1,28-дюймовий сенсор Blueprint 900, розроблений спільно з Sony, з діафрагмою f/1,57 та фокусною відстанню, еквівалентною 24 мм. Поруч є телеоб'єктив Zeiss APO на 200 МП з 1/1,4-дюймовим сенсором Blueprint x Samsung HP0, діафрагмою f/2,67 та еквівалентною фокусною відстанню 85 мм.

Ультраширококутна камера Vivo X500 Pro Max має 50-мегапіксельну матрицю з діафрагмою f/2.0 та діафрагмою f/2.0. Вона підтримує автофокусування, що дозволяє фокусуватися на ближчих об'єктах для макрозйомки. Смартфон також отримав систему лазерного фокусування з 1536 лазерними точками, розташованими в сітці 48×32.

Аксесуари для камери

Аксесуари для Vivo X500 Фото: Vivo

Як Vivo X500 Pro Max, так і Oppo Find X10 Pro Max підтримують додаткові аксесуари для телеконвертерів.

Телеконвертер Hasselblad від Oppo розширює фокусну відстань телеоб'єктива з 230 мм до еквівалента 4600 мм і підтримує до 20-кратного зуму без втрат за умов гарного освітлення. Він підтримує запис 4K 60 кадрів/с Dolby Vision та подвійну стабілізацію OIS та EIS. В комплект входить захисний чохол, перехідне кільце, рукоятку для руки, ремінець камери та сумку для перенесення.

Телеконвертер Zeiss G2 Ultra від Vivo розширює фокусну відстань телеоб'єктива камери X500 Pro Max приблизно до еквівалента 400 мм. Він також має спеціальний сценічний режим для концертної зйомки. Окрім того, Vivo пропонує систему захисту від запотівання в холодних та вологих умовах.

Відео

Oppo Find X10 Pro Max Фото: Скриншот

Oppo Find X10 Pro Max може записувати відео 8K зі швидкістю 30 кадрів/с у 10-бітному Log та підтримує ACES-сумісну градацію кольорів. Він також підтримує запис у режимі Open Gate, який захоплює всю площу сенсора та залишає більше місця для обрізання та перекадрування пізніше. Співпраця з TILTA та Blackmagic Camera дозволяє підключати аксесуари, такі як ND-фільтри.

Vivo X500 Pro Max здатний записувати відео 4K зі швидкістю 240 кадрів/с для уповільненої зйомки та 4K зі швидкістю 120 кадрів/с з відстеженням об'єкта. Смартфон підтримує запис лог-файлів 4K зі швидкістю 120 кадрів/с 10-біт, а режим 8K Native Live з'явиться після оновлення програмного забезпечення. Також доступні кілька кінематографічних фільтрів.

Продуктивність

Vivo X500 Pro Max та Oppo Find X10 Pro Max використовують процесор Dimensity 9600 Pro, проте їхні програмні та апаратні функції різняться.

Важливо

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Система Tide Engine від Oppo розроблена для пришвидшення обробки фото з роздільною здатністю 200 МП. Проміжок часу між зйомками фотографій з роздільною здатністю 200 МП скоротився до 0,7 секунди, що в 10 разів швидше, ніж на смартфоні попереднього покоління.

Своєю чергою Vivo заявляє про 17% збільшення одноядерної продуктивності завдяки новим ядрам Arm v9.4. Також зазначається зниження пікового енергоспоживання на 61% у багатоядерному режимі, збільшення пікової продуктивності графічного процесора на 27% та покращення часу відгуку першого слова для моделей мов на пристрої з 3 мільярдами параметрів на 51%.

Дисплей

Vivo X500 Pro Max

Oppo Find X10 Pro Max отримав 6,78-дюймовий LTPO OLED-дисплей, який охоплює 95% колірного простору BT.2020, досягає 2000 ніт пікової яскравості, має частоту оновлення 144 Гц, підтримує ШІМ-дімування 3840 Гц та має сім сертифікатів захисту очей. За обробку кольорів дисплея відповідає чіп Display P3.

Vivo X500 Pro Max має 6,85-дюймовий дисплей, виготовлений з матеріалу Q11 від BOE, також із частотою оновлення 144 Гц. Для калібрування кольору та яскравості на рівні пікселів використовується технологія AP Demura 2.0. Екран досягає пікової яскравості 4400 ніт у вікні 20% та 2000 ніт яскравості загалом.

Акумулятор

Vivo X500 Pro Max та Oppo Find X10 Pro Max використовують акумулятори ємністю 8000 мАг. Vivo підтримує швидшу дротову зарядку потужністю 90 Вт, тоді як Oppo пропонує швидшу бездротову зарядку потужністю 50 Вт.

Ціна Oppo Find X10 Pro Max — від 1006 доларів.

Ціна Vivo X500 Pro Max — від 1 044 доларів.

Нагадаємо, Xiaomi незабаром представить новий смартфон Xiaomi 18 Pro, який вирізняється додатковим дисплеєм на задній панелі для селфі.

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