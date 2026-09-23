Какой смартфон купить в 2026 году: сравнение Android-флагманов с лучшими камерами (фото)

Компании Oppo и Vivo представили свои новые флагманские смартфоны Find X10 Pro Max и X500 Pro Max. Оба смартфона оснащены чипом Dimensity 9600 Pro, аккумуляторами емкостью 8000 мАч и мощными системами камер.

Хотя Vivo X500 Pro Max и Oppo Find X10 Pro Max занимают одну нишу флагманских камерофонов, их подход к фотосъемке несколько различается. Для тех, кто ищет Android-смартфон с лучшей камерой, эксперты портала Gizmochina сравнили эти два устройства.

Камера

Oppo Find X10 Pro Max Фото: Oppo

На задней панели Oppo Find X10 Pro Max расположены три камеры по 200 МП, каждая из которых имеет свое фокусное расстояние. Основная камера использует 1/1,3-дюймовый сенсор с диафрагмой f/1,5 и эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм. Телеобъективная камера имеет меньший сенсор 1/1,56 дюйма, диафрагму f/2,1 и эквивалентное фокусное расстояние 70 мм. Сверхширокоугольная камера получила сенсор размером 1/1,56 дюйма и диафрагму f/2,2 с полем зрения 124 градуса.

Видео дня

Помимо основной камеры, Oppo Find X10 Pro Max оснащен цветным объективом Danxia второго поколения. Он используется для обработки цвета и способен охватывать 15 стоп динамического диапазона по 24 спектральным каналам дискретизации.

Vivo X500 Pro Max Фото: Vivo

В свою очередь, основная камера Vivo X500 Pro Max оснащена 1/1,28-дюймовым сенсором Blueprint 900, разработанным совместно с Sony, с диафрагмой f/1,57 и фокусным расстоянием, эквивалентным 24 мм. Рядом находится телеобъектив Zeiss APO на 200 МП с 1/1,4-дюймовым сенсором Blueprint x Samsung HP0, диафрагмой f/2,67 и эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм.

Ультраширокоугольная камера Vivo X500 Pro Max оснащена 50-мегапиксельной матрицей с диафрагмой f/2.0. Она поддерживает автофокусировку, что позволяет фокусироваться на ближних объектах для макросъемки. Смартфон также получил систему лазерной фокусировки с 1536 лазерными точками, расположенными в сетке 48×32.

Аксессуары для камеры

Аксессуары для Vivo X500 Фото: Vivo

Как Vivo X500 Pro Max, так и Oppo Find X10 Pro Max поддерживают дополнительные аксессуары для телеконвертеров.

Телеконвертер Hasselblad от Oppo увеличивает фокусное расстояние телеобъектива с 230 мм до эквивалента 4600 мм и обеспечивает до 20-кратного зума без потери качества при хорошем освещении. Он поддерживает запись 4K со скоростью 60 кадров/с в формате Dolby Vision, а также двойную стабилизацию OIS и EIS. В комплект входит защитный чехол, переходное кольцо, рукоятка, ремешок для камеры и сумка для переноски.

Телеконвертер Zeiss G2 Ultra от Vivo увеличивает фокусное расстояние телеобъектива камеры X500 Pro Max примерно до эквивалента 400 мм. Он также оснащен специальным сценическим режимом для съемки концертов. Кроме того, Vivo предлагает систему защиты от запотевания в холодных и влажных условиях.

Видео

Oppo Find X10 Pro Max Фото: Скриншот

Oppo Find X10 Pro Max может записывать видео в формате 8K со скоростью 30 кадров/с в 10-битном режиме Log и поддерживает ACES-совместимую цветовую градацию. Он также поддерживает запись в режиме Open Gate, который охватывает всю площадь сенсора и оставляет больше места для обрезки и перекадрирования впоследствии. Сотрудничество с TILTA и Blackmagic Camera позволяет подключать аксессуары, такие как ND-фильтры.

Vivo X500 Pro Max способен записывать видео в формате 4K со скоростью 240 кадров/с для замедленной съемки и в формате 4K со скоростью 120 кадров/с с отслеживанием объекта. Смартфон поддерживает запись лог-файлов 4K со скоростью 120 кадров/с в 10-битном формате, а режим 8K Native Live появится после обновления программного обеспечения. Также доступно несколько кинематографических фильтров.

Производительность

Vivo X500 Pro Max и Oppo Find X10 Pro Max оснащены процессором Dimensity 9600 Pro, однако их программные и аппаратные функции различаются.

Важно

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Система Tide Engine от Oppo разработана для ускорения обработки фотографий с разрешением 200 МП. Время между съемками фотографий с разрешением 200 МП сократилось до 0,7 секунды, что в 10 раз быстрее, чем на смартфоне предыдущего поколения.

В свою очередь, Vivo заявляет о 17-процентном увеличении одноядерной производительности благодаря новым ядрам Arm v9.4. Также отмечается снижение пикового энергопотребления на 61% в многоядерном режиме, увеличение пиковой производительности графического процессора на 27% и улучшение времени отклика первого слова для моделей языков на устройстве с 3 миллиардами параметров на 51%.

Дисплей

Vivo X500 Pro Max

Oppo Find X10 Pro Max оснащен 6,78-дюймовым LTPO OLED-дисплеем, который охватывает 95 % цветового пространства BT.2020, достигает пиковой яркости 2000 нит, имеет частоту обновления 144 Гц, поддерживает ШИМ-регулировку яркости 3840 Гц и имеет семь сертификатов защиты зрения. За цветопередачу дисплея отвечает чип Display P3.

Vivo X500 Pro Max оснащен 6,85-дюймовым дисплеем, изготовленным из материала Q11 от BOE, с частотой обновления 144 Гц. Для калибровки цвета и яркости на уровне пикселей используется технология AP Demura 2.0. Экран достигает пиковой яркости 4400 нит при 20% освещенности и 2000 нит в целом.

Аккумулятор

Vivo X500 Pro Max и Oppo Find X10 Pro Max оснащены аккумуляторами емкостью 8000 мАч. Vivo поддерживает более быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт, тогда как Oppo предлагает более быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Цена Oppo Find X10 Pro Max — от 1006 долларов.

Цена Vivo X500 Pro Max — от 1 044 долларов.

Напомним, что компания Xiaomi в скором времени представит новый смартфон Xiaomi 18 Pro, который отличается дополнительным дисплеем на задней панели для селфи.

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